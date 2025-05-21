Qıtay, Paqıstan häm Äfğanstan çärşämbe könne milliardlartça dollar külämendäge Qıtay-Paqıstan iq’tisadi koridorı proyektın Äfganstanğa kiñäytü turında kileşte, dip xäbär itte Paqıstannıñ tışqı êşlär ministrlığı.
Bu kileşügä öç ilneñ tışqı êşlär ministrları qatnaşında Pekinda ütkän öç’yaqlı oçraşu waqıtında ireşelde. Anı Qıtay tışqı êşlär ministrı Van İ citäkläde. Paqıstan tışqı êşlär ministrı İshaq Dar häm Äfganstan waqıtlı xökümäteneñ tışqı êşlär ministrı Ämir Xan Muttaqi da qatnaştı.
Ministrlıqtan yasalğan belderüdä: “Alar “Yul häm quşaq iniśiativası” qısalarında xezmättäşlekne tiränäytü häm Qıtay-Paqıstan iq’isadi koridorın Äfganstanğa kiñäytü turında kileşte,” diyelä.
Pekinnan birelgän ayırım belderüdä öç ilneñ Yul häm quşaq iniśiativası”n bergä başqaru öçen xezmättäşlekne tiränäytü, Qıtay-Paqıstan iq’tisadi koridorın Äfganstanğa kiñäytü häm töbäkneñ bäyläneş çeltärlären nığıtu turında kileşüläre äytelde.
$64 milliard dollar bäyäsendäge proyekt “Yul häm quşaq iniśiativası”nıñ töp öleşe bulıp tora. Ul Qıtaynıñ tön’yaq-könbatışında urnaşqan Şeñcan vilayäten Paqıstannıñ Bälücistandağı Gwadar portı belän yullar, timer yullar häm neft’-gaz ütkärgeçläre aşa totaştıra.
“Yul häm quşaq iniśiativası” – bu Qıtaynıñ global infrastruktura proyektı, ul Qıtay belän partner illär arasında iq’tisadi bäyläneşne arttıru maqsatın quya.
Oçraşu waqıtında tışqı êşlär ministrları diplomatik mönäsäbätlärne nığıtu, aralaşunı yaxşırtu häm säwdä, infrastruktura häm üseş ölkäsendä konkret adımnar yasaw turında söyläşte.
Alar terrorçılıqqa qarşı köräş häm töbäkneñ totrıqlılığın häm üseşen yaqlaw öçen urtaq burıçlarnı da bilgeläde.