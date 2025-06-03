Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Keşe xoquqları yuğarı komissarı Volker Türk Ğazzädä yärdäm taratu noqtaları tiräsendä tınıç xalıqqa qarata oyıştırılğan ülemçel höcümnärnen suğış cinayäte buluın äytte.
Qamaw astındağı Fälästin cirlärendäge qotqaru törkemnäre sişämbe könne Ğazzäneñ kön’yağındağı Räfax qalasında yärdäm taratu üzägenä yaqın urında İzrailneñ ut açuı näticäsendä kim digändä 27 fälästinleneñ hälaq buluın xäbär itte. Bu san moña qadär citkerelgän ülüçelär sanın arttırdı.
Bu höcüm yäkşämbe könne şul uq urında bulğan başqa höcümnän soñ terkälgän, anda qotqaruçılar kim digändä 31 keşeneñ ülüen äytkän ide. Waqıyğa şahitları hälaq buluçılarnıñ yärdäm alırğa barğanda höcümgä duçar buluların belderdelär.
Türk üz belderüendä bolay dide: "Ğazzädä citärlek bulmağan azıq-tölek yärdämenä ireşergä tırışqan çarasız tınıç xalıqqa qarata oyıştırılğan ülemçel höcümnär – vöcdansızlıq”.
"Öç kön däwamında Ğazzä gumanitar yärdäm waqıfı tarafınnan êşlätelgän yärdäm taratu üzäge tiräsendä keşelär üterelde. Bügen irtä belän tağın da distälägän keşeneñ hälaq buluı häm yaralanuı turında xäbär aldıq”,- dide ul.
"Bu — suğış cinayäte"
İzrail häm AQŞ tarafınnan yaqlanğan Ğazza gumanitar yärdäm waqıfı – İzrailneñ Ğazzädä yäşäwçelärgä yaña yärdäm taratu mexanizmın ğamälgä aşıru öçen xezmättäşlek başqarğan yaña oyışma. Berläşkän Millätlär Oyışması isä, bu waqıfnıñ tarafsızlıq, ğadellek häm bäysezlek kebek töp gumanitar prinśiplarğa turı kilmäwe säbäple, anıñ belän êşlämi.
Türk här höcümne tiz häm tarafsız räweştä tikşerergä, cawaplılarnı xökemgä tartırğa çaqırdı.
"Tınıç xalıqqa qarata höcümnär – xalıqara xoquqnı citdi bozu häm suğış cinayäte", – dide ul.
"Fälästinlelärgä iñ qarañğı ike yul birelgän: yä açlıqtan ülü, yäisä İzrailneñ xärbi yärdäm mexanizmı aşa birelgän çiklängän azıq-tölekkä ireşergä tırışqanda ülem qurqınıçı belän oçraşu.
Bu xärbi sistema keşelärneñ tormışın qurqınıç astına quya häm BMO qat-kat kisätkänçä, yärdäm taratuğa qağılışlı xalıqara standartlarnı boza”,- dide Türk.