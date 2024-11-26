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Törkiyäneñ urman çikläwege Germaniyada tanıtıldı
Frankfurt şähärendä “Food Ingredients” kürgäzmäse uzdı
Törkiyäneñ urman çikläwege Germaniyada tanıtıldı
26 Ноябрь 2024

Törkiyäneñ urman çikläwege Germaniyada oyıştırılğan “Food Ingredients” kürgäzmäsendä tanıtıldı.

Qara diñgez urman çikläwege häm êşlänmäläre êksportçıları berlegennän belderülärençä, çara 19nçı noyabr’dän 21enä qadär Frankfurt şähärendä uzğan. Alar İstanbul urman çikläwege häm êşlänmäläre êksportçıları berlege belän berdäm stend oyıştırıp qatnaşa.

Kürgäzmädä azıq-tölek industriyäsendä qullanıluçı ingridiyent häm östämä maddälär urın ala. Älbättä, konditer tarmağında ähämiyätle bulğan urman çikläwege dä anda zuq qızıqsınu uyata.  

Êksportçı berlekläreneñ berdäm stendında törek urman çikläwegeneñ keşe sälamätlegenä faydası häm törle tarmaqlardağı qullanılışı belän bäyle mäğ’lümat birelä. Anı çikläwek xälendä aşawnı kiñ cäyelderü maqsatınnan kilüçelärgä 20 grammlık paketlarda öläşälär.

1390 şirkät qatnaşqan kürgäzmägä yaqınça 40 meñ keşe kilä.

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