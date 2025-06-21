Putin comğa könne Sankt - Peterburg Xalıqara iq’tisadi forumında yasağan çığışında Ukraina Rusiya cirlärenä pıçraq bomba ırğıtırğa mataşsa, Mäskäwneñ şul uq räweştä cawap biräçägen belderde.
“Bu — bügenge Ukrainada êşçänlek alıp baruçı häm bez neo-naśistlar dip atıy torğan keşelär yasarğa mömkin bulğan bik zur xata bulaçaq; bälki alarnıñ soñğı xataları”,- dide ul.
Putin Rusiyäneñ atom - töş doktrinasınıñ yäşäyeş yanawlarına qarşı köçle cawap qaytarunı küz aldında totuın iskärtte häm Kiyev öçen näticälärneñ bik awır bulaçağın belderde:
“Bezneñ cawabıbız bik köçle, cimergeç bulaçaq — häm neo-naśist rejim häm Ukraina öçen”,- dide ul.
Şul uq waqıtta, Putin xäzerge waqıtta Ukrainanıñ pıçraq bomba qullanu niyäten isbatlıy torğan dälil bulmawın da äytte:
“Allağa şöker, älegä bezdä mondıy niyätne raslıy torğan dälil yuq. Läkin bez mondıy fiker kemneñder awıru aqılında barlıqqa kilergä mömkin digän faraz buyınça êş itäbez”,-dide ul.
Rusiya däwlät başlığı Ukrainadan Rusiya cirlärenä qabatlanğan höcümnär häm soñğı tapqır Kursk töbägenä yasalğan basımnan soñ Ukraina belän çik buyında iminlek zonası buldıruların citkerde.
Putin äytüençä, Ukraina köçläre Rusiyäneñ Kursk töbägenä kergän häm tınıç xalıqqa qarşı cinayät’lär qılğan.
Cawap räweşendä Rusiya ğaskärläre höcüm itüçelärgä zur yuğaltular kitergän häm alarnı çigenergä mäcbür itkän.
Bu xällärdän soñ Mäskäw çik töbägen garantiya astına alu qararına kilgän.
Putin süzlärençä, älege bufer zonanıñ tiränlege 8–12 km arasında. Bu zonanıñ ar’yagında Ukrainanıñ tön’yaq-könçığışında regional’ üzäk Sumı şähäre urnaşqan.
“Bu zonanıñ tiränlege yaqınça 10–12 kilometr — qaywaqıt 8, qaywaqıt 12. Bu liniyäneñ ar’yağasında Sumı şähäre urnaşqan. Bezneñ maqsat — anı basıp alu tügel, läkin mondıy ixtimalnı iğ’tibarsız qaldıra almıym”, — dide Putin.
Putin “Rusiya Ukrainada tağın küpme alğa barırğa uylıy? ” sorawına “Rus häm ukrain xalıqları — ber millät” dip cawap birde häm bolay dip östäde:
“Bu mäğ’nädä, Ukraina tulısınça bezneke. Rus ğaskäre ayaq basqan cir — bezneñ cir.”
Ukraina xökümäte älegä Putinnıñ belderülärenä räsmi cawap birmäde.
Suğışnıñ dürtençe yılında Rusiya xärbi höcümnäre ayıruça Ukrainanıñ tön’yaq-könçığışındağı Xar’kov tiräsendä köçäyep kitte. Kreml’ räsmiläre bu höcümnärne Ukraina höcümnärenä qarşı saqlanu maqsatlı adımnar bularaq bäyäläwne däwam itä.