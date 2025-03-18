Törkiyä ilbaşı urınbasarı Cävdät Yılmaz 2017nçe yıldan birle Törkiyägä sıyınğan barlığı 885.642 süriyäleneñ üz illärenä qaytuın açıqladı.
Yılmaz düşämbe könne “X” platformasında yasağan belderüendä "Kire qaytular berençe êtapta çik ar’yağı operaśiyäläre belän buldırılğan imin töbäklärgä buldı. Annarı diktator rejimınıñ cimerelüe belän qaytu prośessı tizlände” dide.
Migraśiya idaräse mäğ’lümatlarına qarağanda, 2024nçe yılnıñ 9 nçı dekabrennän birle oppoziśiya köçläreneñ kötelmägän höcüme belän Bäşar Äsäd rejimı cimerelgännän soñ 145.639 süriyäle üzixtiyarıy räweştä illärenä qayttı.
Yılmaz: “Yañadan tözekländerü, torğızu prośessında bulğan Süriyädä iminlek şartları, töp xezmätlär häm iq’tisadi moxit tözälä başlağaç bu sannarnıñ bik tiz artuı kötelä”,- dide.
Moñarçı Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Süriyädä köndälek tormışqa qaytunıñ möhim buluına basım yasadı.
”Ğadäti tormışqa kire qaytmıyça Törkiyädäge häm kürşe illärdäge qaçaqlarnıñ kire qaytuı mömkin tügel”,- dide Xaqan Fidan.
Yaqınça 25 yıl Süriyä liderı bulğan Bäşar Äsäd 8 nçe dekabr’dä rejimğa qarşı törkemnär Dimäşq’tä kontrol’ urnaştırğannan soñ Rusiyägä qaçtı häm 1963 nçe yıldan birle xakimiyättä bulğan Baas partiyäse rejimı tämamlandı.
Äsädne bärep töşerü öçen rejimğa qarşı köçlärne citäklägän Äxmäd äş-Şara 29 nçı ğıynwarda ilbaşı itep iğ’lan itelde.