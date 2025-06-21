TÜRKİYE
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Törkiyä İzrailneñ töbäkne fäläkätkä alıp baruın belderde
Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan möselman illärne İzrailneñ Yaqın Könçığıştağı räximsez höcümnärenä qarşı İrannı yaqlarğa çaqırdı.
Törkiyä İzrailneñ töbäkne fäläkätkä alıp baruın belderde
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan calls for Islamic unity to counter Israeli aggression. / AA
21 Июнь 2025

Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan möselman illärneñ tışqı êşlär ministrlarına möräcäğat’ itep, İzrailneñ İranğa qarşı höcümnäreneñ töbäkne fäläkätkä taba alıp baruın belderde häm dön’yadağı köçlärneñ bu suğışnıñ kiñ qırlı bäreleşkä äylänüenä kirtä quyarğa tiyeşlegen assızıqladı.

İstanbulda uzğan İslam xezmättäşlek oyışmasınıñ tışqı êşlär ministrları cıyılışında çığış yasağan Fidan möselman däwlätlärne İzrailgä qarşı İran belän bergä bulırğa çaqırdı häm Ğazzädäge genośid suğışı, şulay uq Livan, Süriyä, Yämän häm İranğa qarşı oyıştırılğan höcümnär näticäsendä töbäkneñ İzrail probleması buluın belderde.

“Ğazzädä genośidnı däwam itterüçe häm basıp alğan böten cirlärne qanğa batırğan İzrail xäzer inde kürşebez İranğa höcüm itep töbäkne tulısınça fäläkätkä taba alıp bara”, — dip äytte Fidan. Ul bu kiñäşmädä iñ berençe bularaq çik tanımıy torğan agresśiyägä qarşı nıqlı poziśiya kürsätü mäs’äläse qaralaçağın da östäde.

Bu oçraşu İzrailneñ İran, Livan häm Ğazzädäge höcümnäreneñ artuı arqasında kiyerenkelek köçäygän waqıtta ütte.

“İzrail probleması”

Fidan İzrailneñ däwam itüçe agressiyäse  häm basıp alu säyäsätläreneñ töbäktä qaralırğa tiyeşle  İzrail probleması buluın  açıq räweştä kürsätüen assızıqladı.
“Bu problema  Fälästin, Livan, Süriyä, Yämän yäisä İran probleması tügel. Bu — açıq räweştä İzrail probleması”, — dip belderde ul.

Fidan Törkiyäneñ ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan citäkçelegendä kiyerenkelekne kimetü öçen alıp barıla torğan diplomatik tırışlıqlarnı yaqlarğa äzer buluın da äytte.

Şulay uq ul İslam xezmättäşlek oyımasına äğ’za däwlätlärneñ berdäm êş itergä häm İzrailneñ provokaśiyälärenä qarşı İranğa teläktäşlek kürsätergä tiyeşlegen assızıqladı.

Fidan bolay dide:
“İslam xezmättäşlek oyışması äğ’zalarınıñ İzrailneñ ğämällärenä qarşı berdäm êş itüenä häm İranğa çın teläktäşlek kürsätüe kiräklegenä ışanabız”.

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