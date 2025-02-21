/Çığışı belän Fälästinnän bulğan amerikalı jurnalist Ali Abunimah Şveyśariya organnarınıñ anı öç kön buyı saq astında totqannan soñ azat itep deportaśiyäläwen rasladı
“Elektronic Intifada” (EI) isemle bäysez onlayn basmanıñ idäräçe direktorı bulğan Abunimah düşämbe könne sośial çeltärdä yasagan belderüendä Şveyśariyäneñ Śurix şähärendä planlaştırılğan çığışı aldınnan üzeneñ qulğa alınuın äytte.
“Poliśiya mine düşämbe kiçen täräzäsez törmä avtobusında, keçkenä timer räşätkäle çitlektä Śurix hawa mäydanına alıp kilde häm oçqıçqa qädär ozattı”, – dip ildän çığaru waqıyğasın añlattı ul.
Waqıyğa şahitları äytüençä, uniformasız 3 poliśiya xezmätkäre Abunmahnı köç qullanıp qulğa alalar häm qaya alıp kitkännären añlatmıyça anı maşinağa utırtalar.
Cirläşüçe – koloniya wäxşäte
Berläşkän Millätlär Oyışması maxsus xisapçıları Abunimahnıñ saq astına alınuın süz iregenä qarşı adım bularaq kisken räweştä tänqıyt’läde.
BMOnıñ fiker häm süz irege maxsus xisapçısı İrene Xan, saq astına alunı “teträndergeç xäbär” dip bäyäläp, Şveyśariyäne aşığıç räweştä tikşerü ütkärergä häm jurnalistnı azat itergä çaqırdı.
Jenevada urnaşqan keşe xoquqları törkeme Euro-Med Monitor da saq astına alunı gäyepläp, bu xäl “Könbatış xakimiyätläreneñ süz iregenä śenzura kertü häm qorbannar ğazapların dokumentlaştırğan, Fälästin xoquqların yaqlağan jurnalistlarnı häm aktivistlarnı maqsat itep alu tendenśiyäsen çağıldıruçı qurqınıç täräqqiyät’” dip atadı.
Abunimah berdänber ğayebeneñ Fälästinne yaqlawçı häm İzrailneñ genośidına, cirläşüçe-koloniya wäxşätenä häm alarnı yaqlawçılarga qarşı çıguçı jurnalist buluın belderde.
Arta barğan reakśiya
İstanbul hawa mäydanına kilep citkäç jurnalist Şveyśariyädäge qulğa alu barışın häm soñınnan deportaśiyäläw waqıyğasın “X” platformasında añlattı.
“Min irektä! Monı oçqıçta yazdım häm İstanbulğa töşep utırğaç uq urtaqlaşam”, – dip yazdı ul.
Aña ğailäse belän xäbärläşergä röxsät itmägännären häm “Şveyśariya qanunnarına qarşı cinäyät’ qıluda” gäyeplänüen, läkin ber nindi dä konkret gäyepläw belderelmäwen äytte.
“Elektronic Intifada” (EI) bu saq astına alunı “Könbatış xökümätläreneñ Fälästin xalqına qarata teläktäşlek süzlärenä qarşı arta barğan reakśiya” dip bäyäli. Ul uzğan yıl Angliyädä küp sanda aktivist häm jurnalistnıñ “terrorğa qarşı köräş” wäqalätläre qullanılıp saq astına alınuın, basqın yasaluın yäki ğayeplänüen belderä.
Bu keşelär arasında EIneñ yärdämçe redaktorı Asa Uinstanli da bar. Anıñ öyenä basqın yasala, komp’yuterları häm telefonnarı konfiskaśiyälänä.
Uramda köç qullanıp, maşinağa utırtıp, törmägä alıp kitkännän soñ Abunimahtan şulay uq Şveyśariya saqlanu ministrlığınıñ küzläw oyışması agentları soraw ala.
“Min Şveyśariyägä, Şveyśariya watandaşlarınıñ çaqıruı buyınça, Fälästin öçen ğadellek xaqında söylärgä, Şveyśariya dä cinayät’kä urtaq bulğan genośid öçen cawapqa tartu mömkinleklären söyläşergä kildem”, – dip belderde.
Fälästinle jurnalist genośid başında Ğazzädä tınıç xalıq yäki ğayepsez keşelär bulmawı turında belderü yasağan İzrail ilbaşı İśxak Gerśognı Davosta qızıl keläm cäyep qarşı aluların, döresen söylägän jurnalist bularaq üzeneñ cinayät’çe kebek möğalämä kürüen äytte.
“Yılğanıñ ulınnan diñgezgä qadär Fälästin irekle bulaçaq” dip tämamladı ul üz süzlären.