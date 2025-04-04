DÖNYA
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Qatar İzrail-Xamas söyläşülären totqarlaw öçen aqça tüläwen kire qaqtı
Doha: "Bez şuşı cimergeç suğışnı beterü öçen bäyläneşle taraflar arasında humanitar häm diplomatik aradaşçı buludağı täwäkkällegebezne däwam itäbez häm Misır belän tığız xezmättäşlek itäbez”, - dip belderde
Qatar İzrail-Xamas söyläşülären totqarlaw öçen aqça tüläwen kire qaqtı
Meeting of foreign ministers of Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Qatar and UAE in Cairo to discuss Israel's genocide in Gaza [AFP File] / AFP
4 Апрель 2025

Qatar “Xamas” belän İzrail arasında Ğazzädä utnı tuqtatunı täêmin itügä yünälgän Misır häm başqa aradaşçılar alıp barğan tırışlıqların bozu öçen “aqça tüläwe” turındağı raslawlarnı kisken räweştä kire qaqtı.

Qatar xalıqara media ofisı atnakiçen yasağan belderüendä: “Qayber jurnalistlar häm matbuğat organnarı taratqan, Qatarnıñ Misırnıñ yäki söyläşülärdä qatnaşqan teläsä qaysı ber aradaşçınıñ tırışuın bozuğa yünälgän tüläw yasawı turındağı raslawlarnı Qatar däwläte kisken räweştä gäyepli häm kire qağa”, - dip äytte.

Belderüdä: Mondıy nigezsez raslawlar barı tik aradaşçılıq tırışuların sabotajlarğa häm xalıqara mönäsäbätlärne qaqşatırğa teläwçelärgä xezmät itä”, - dip äytelde.

Telgä alınğan bu gäyepläwlär keşe ğazapların yäşerergä häm suğışnıñ säyäsätläşterelüen däwam itterüçe dezinformaśiya kampaniyasınıñ yaña ülçäme bularaq bäyälände.

Qatar bu cimergeç suğışnı beterü maqsatınnan çığıp aradaşçılıq wazıyfasın häm humanitar häm dä diplomatik cawaplılıq bularaq kürüenä basım yasadı häm Misır belän bergä daimi utnı tuqtatunı täêmin itü häm tınıç xalıqnı saqlaw yünäleşendäge tırışuların däwam itterüen belderde.

Belderüdä ayıruça Misırnıñ regional totrıqlılıqnı urnaştıru ölkäsendä uynağan möhim rolenä iğtibar yünältelde häm här kön alıp barılğan xezmättäşlek belän urtaq aradaşçılıq barışınıñ uñışlı buluı öçen tırışlıq sarıf itelüe iskärtelep uzıldı.

“Katargate”

Dohanıñ belderüe İzrail mediasında Baş ministr Binyamin Netanyahunıñ kiñäşçeläreneñ Qatarnıñ “Xamas”-İzrail söyläşülärendä Misırnıñ rolen kimsetüçe mäğlümatlär taratuına bärabär Qatardan aqça aluı turındağı raslawlarınnan soñ yasaldı.

Atnakiçen İzrail mäxkämäse Netanyahunıñ ike kiñäşçeseneñ saq astı waqıtın tağın ber köngä ozayttı. Kiñäşçelär Jonatan Urich häm Eli Feldstein Qatardan aqça alu häm il imidjın İzrail mediasında uñay kürsätüdä gäyeplänä.

İzrailnıñ “KAN” däwlät teleradiokompaniyası Rishon LeZion cämäğät cinayät mäxkämäseneñ gäyeplänüçelärneñ saq astında qalu waqıtın ber täwlekkä ozınaytuın, poliśiyanıñ cide köngä ozınaytu taläbeneñ isä kire qağıluın belderede.

KAN tikşerü waqıtında gäyeplänüçelärneñ açıqlawlarında qapma-qarşılıqlarnıñ bilgelänelüen häm gäyeplänüçelärneñ berseneñ soraw alu waqıtında yalğan äytüen, läkin qaysısı buluın açıqlamadı.

Netanyahu isä çärşämbe könne kiñäşçelärenä qarşı tikşerüne “mäğnäsezlek” bularaq bäyäläde.

“The Jerusalem Post”  baş möxärrire Zvika Klein şuşı ike kiñäşçe belän bäyläneşle bularaq soraw alınğannan soñ atnakiçen öy sağınnan azat itelde.

İzrail Baş prokurorı Gali Baharav-Miara tikşerü qısalarında tağın ike jurnalistnıñ soraw aluğa çaqırıla alınaçağın belderde.

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