Afättä kim digändä ber keşe yuğaldı.
Bangalor şähäreneñ tiz üseşe näticäsendä şaqtıy yullar yabıldı yäisä çüplek bularaq qullanıla başladı. Bu wazğıyät’ köçle yawım-töşemnärdä här yılnı sunıñ cıyıluına säbäpçe.
Karnataka vilayäte prem’yer-ministrı Siddaramayah düşämbe kiçen belderü yasap: “Yañğır suları kanallarda cıyıldı, kanallar keçkenä häm tiran tügel, şulay uq balçıq belän tulğan. Şähär xaqimiyäte räsmi zatlarına bu kanallarnıñ çistartıluı öçen küp tapqır boyırıq birelde, êşçänleklär haman da däwam itä,” – dide.
Prem’yer 10 millionnan artıq keşe yäşägän Bangalorda ber xatın-qıznıñ yaqtı dön’yadan kitüen açıqladı.
“The Times of India” gazetı sişämbe könne kim digändä 3 keşeneñ ülüen citkerde.
Hindstan musson yañğırları waqıtında här yıl köçle yawım-töşemnär häm su basu afätläre belän köräşä. Belgeçlär klimat krizisınıñ bu afätlärneñ sanın häm köçen arttıruın äytä.