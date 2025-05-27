ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail yaqlawındağı oyışma Ğazzädä yärdäm tarata başlayaçaq
Ğazzädä yärdäm taratu öçen bilgelängän AQŞ häm İzrail yaqlawındağı şäxsi oyışma räise gumanitar prinśiplarnıñ bozıluın äytep wazıyfasınnan kitkän
İzrail yaqlawındağı oyışma Ğazzädä yärdäm tarata başlayaçaq
Palestinian men walk near rubble of houses destroyed during Israeli offensive, in Rafah, southern Gaza. / Photo: Reuters
3 сәгать элек

AQŞ häm İzrail yaqlawındağı, Ğazzädä gumanitar yärdäm taratu öçen bilgelangän şäxsi gumanitar  yärdäm oyışması, düşämbe könne yärdämnärne blokada astındağı töbäkkä citkerä başlayaçağın belderde.

Bu belderü Ğazzä gumanitar yärdäm waqıfı räise Jake Wood yäkşämbe könne wazıyfasınnan kitkännän soñ yasaldı. Wood keşelek, tarafsızlıq häm bäysezlek prinśiplarınnan baş tartu mömkin tügel dip belderep, wazıyfasınnan kitüen citkerde.

Soñğı ike ayda waqıfnıñ başqarma direktorı bularaq êşlägän Wood, waqıf keşelek, tarafsız bulu, ğädellek häm bäysezlek prinśiplarına turı kiterep êş alıp bara almıy dip belderep, şul säbäple wazıyfasınnan kitüen äytte.

Wood şuşı ay başında İsrail räsmilärenä cibärgän xatında, waqıftan yärdäm aluçılarnıñ şäxsi mäğ’lümatların urtaqlaşmayaçağın äytkän ide.

Fevral’ ayında oyışqan bu waqıf Berläşkän Millätlär Oyışması (BMO) tarafınnan kisken tänqıyt’kä totıldı. BMO wäqalätleläre waqıfnıñ yärdäm taratu plannarı fälästinlelärne mäcbüri küçerügä kiterergä häm köç qullanunı arttırırğa mömkin dip kisätte.

Mäcbüri küçerelü qurquları

İzrailneñ bu kereşüe — BMO häm başqa yärdäm oyışmaları kebek ozaq waqıt xezmät kürsätüçelär urınına şäxsi şirkätlärneñ êşçänlek başqaruı fikerenä nigezlänä. Plan qısalarında yärdäm İzrail Ğazzäneñ kön’yağında bulaçağın beldergän çiklängän sanda ışanıçlı taratu urınnarına tapşırlaçaq. Bu wäzğıyät’ İzrail armiyäseneñ blokada astındağı töbäkneñ tön’yağında yäşäwçe böten fälästinlelärne kön’yaqqa küçerergä teli digän xäbärlärne tağın da nığıta.

Global’ açlıq indeksı Ğazzädäge xalıqnıñ dürttän ber öleşen täşkil itkän yartı million keşegä açlıq qurqınıçı yanawın kisätte.

İzrail 2 nçe marttan birle Ğazzägä azıq-tölek, mediśina häm gumanitar yärdäm kertüne tuqtatıp tora. Bu wäzğıyät’ Ğazzädäge 2,4 million xalıqqa tiskäre yoğıntı yasap, inde bolay da awır bulğan gumanitar krizisnı tağın da tiränäytte. Blokada töbäkne açlıqqa êtärgändä, açlıqtan ülü oçraqları da citkerelde.

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