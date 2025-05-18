DÖNYA
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Cilkänle köymä Bruklin küperenä bärelgän
Meksika flotı köymäseneñ Bruklin küperenä bärelüe näticäsendä 2 keşe ülgän.
Cilkänle köymä Bruklin küperenä bärelgän
The Brooklyn Bridge was temporarily closed but sustained no structural damage. / AP
18 Май 2025

Faciğada 19 keşe yaralanğan.

Räsmi zatlar yasağan belderügä kürä şimbä tönlä Bruklin küperenä bärelgän Meksika flotına bäyle ber cilkänle köymä maçtalarınıñ zıyan kürüe arqasında 19 keşe yaralanğan.

Video yazmalardan kürengänçä köymä N’yu-York şähäreneñ Bruklin häm Manxêtten bistälären totaştıruçı küper astınnan uzğan waqıtta maçtaları küpergä bärelä.

N’yu-York mêrı Êrik Adams matbuğat oçraşuında 19 keşeneñ yaralanuın citkerde. Yaralanuçılarnıñ 4ese – awır xäldä.

1883 yılda tözelgän küper Manxêtten belän Bruklin arasındağı töp yullardan berse bulu belän populyar turistik urın bulıp tora.

Şähärneñ poliśiya departamentı keşelärneñ niçek itep yaralanuın belmäwlären citkerde.

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