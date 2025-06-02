ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Ğazzä İzrail videosınıñ yalğan buluın açıp saldı
Ğazzä räsmi zatlarına kürä mäydandağı dälillär häm şahit süzläre İzrailneñ yalğan videosınıñ kiresen kürsätä.
Ğazzä İzrail videosınıñ yalğan buluın açıp saldı
Israel's history of using fabricated videos to justify crimes lacks credibility with international organisations, the office said. / AA
бер сәгать элек

Ğazzä xökümäteneñ media ofisı İzrail armiyase tarafınnan kürsätelgän häm 31 fälästinle grajdanlınıñ üterelüe belän gumanitar yärdäm êzläwçe 200 keşeneñ yaralanuın yäşerergä tırışuçı videonı ğayepläde.

Waqıyğa qamaw astındağı Ğazzäneñ kön’yağında urnaşqan Räfax töbägendäge ber yärdäm taratu urınında barlıqqa kilde.

Ofis yäkşämbe könne belderü yasap, İzrail armiyaseneñ bäxäsle İzrail-Amerikan yärdäm taratu üzägendä kürelgän ülemnär belän bäyle cawaplılıqnı kire qağuın ğayepläde.

İzrail armiyase qorallı suğışçılarnıñ rizıq êzläwçe keşe törkemenä ut açuın kürsätüçe dronğa töşerelgän video yazmanı urtaqlaştı. Läkin Ğazzä räsmi zatları monı yalğan mäğlümat kampaniyaseneñ ber öleşe bularaq kire qaqtı.

Ofis: “Videonıñ küpläp üterüdän 15 sägät’tän artıq waqıt uzğannan soñ urtaqlaşıluı häm İzrail yawın aqlaw öçen manipulyaśiyalänüe monıñ çınbarlıqqa turı kilmäwen kürsätä,” – dide häm waqıyğanı dron töşerep alğan ikän ni öçen şunduq urtaqlaşılmawın soradı.

Mäydandağı dälillär häm isän qalğan şahit süzläre İzrail añlatularınıñ yalğan buluın isbatlıy häm İzrail köçläre töbäkne tulısınça kontrol’dä totqanı öçen cirle qorallı bäreleşlärneñ bulmawın kürsätä.

Ofis: “İzrail utları turıdan baş, kükräk häm êçlärgä töbälgän. Maqsat itep alınğan grajdanlılarnıñ mäyetläre cirdä yata ide,” – dide.

Video yazmanıñ yärdäm üzäge urnaşqan Räfaxnıñ könbatışı urınına Xan Yunısnıñ könçığışında töşerelüe däğwa itelde, bu da İzrail yalğanın kürsätä.

Yazmadan on qapçıqlarınıñ taratıluın kürep bula, läkin İzrail-amerikan gumanitar yärdäm üzäkläre on taratmıy, monıñ urınına Rahma waqıfı kebek xalıqara oyışmalardan urlanğan yärdämnärne tarata.

“İzrail ğaskäriläre aç keşelärgä ut açtı. Video yazma Räfaxtağı küpläp üterülärne isbatlıy,” – dide ofis.

27 maydan bügengä qadär İzrail Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması häm xalıqara yärdäm oyışmaların äylänep uzıp, İzrail-amerikan bulğan “Ğazzägä gumanitar yärdäm waqıfı” aradaşçılığı belän bäxäs tudıruçı yärdäm taratu planın üti.

Kön’yaq Ğazzäneñ buffer töbäklärendä êşläwçe bu plan İzrail köçläreneñ keşelärgä ut açuı belän küp tapqırlar näticäsez qaldı häm yärdäm taratu urınnarın ülem tozaqlarına äyländerde dide Ğazzäneñ Media ofisı häm Sälamätlek saqlaw ministrlığı.

İzrail armiyase xalıqara utnı tuqtatu çaqıruların kire qağıp, 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä ayawsız küpläp üterü başqara häm kübese xatın-qız häm balalar bulğan 54 meñ 400dän artıq fälästinlene üterde.

Yärdäm kürsätü oyışmaları töbäk xalqı arasında qıtlıq riskı mäs’äläsendä kisätä.

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