Amerika liderı bu açıqlawnı kileşüneñ çikle uran bayıtunı täqdim itüe belän bäyle xisaplarnı uqığannan soñ yasadı.
Tramp citäkçelekneñ potenśial’ yaña kileşü qısalarında İrannıñ uran bayıtuına kisken räweştä röxsät birmäyäçäklären qabatladı.
AQŞ ilbaşı düşämbe könne “Truth Social” platformasında tübändäge belderüne yasadı: “Autopen” İrannıñ inde küptännän bayıtu êşçänleklären başqaruın tuqtatırğa tiyeş ide. Potenśial’ kileşüebez qısalarında uran bayıtuına kisken räweştä röxsät birmäyäçäkbez!”
“Axios”ka kürä plan yaña bayıtu qorılmaların tıyunı däwam itterä, möhim uran asqorımasınıñ tarqatıluın kiräk dip belderä, xalıqara tikşerülärneñ arttırıluın maqsat itä.
Şulay uq İrannıñ uran bayıtu däräcälären waqıtlıça 3%ka kimetüe häm cir astındağı qorılmaların yabuı şartı bar.
Cir östendäge bayıtu êşçänlekläre isä Xalıqara atom ênergiyase agentlığı standartlarına yaraşlı bularaq reaktör yağulığı däräcäläre belän çikle bulaçaq.
Kileşü yärdämendä Xalıqara atom ênergiyase agentlığı yış räweştä tikşerü yasıy alaçaq.
Uran bayıtu – töp mäs’älä
Monnan alda İran bayıtu xaqınnan mäxrüm qaldıraçaq härtörle atom-töş kileşüne kire qağuın açıqlağan ide.
İran İslam cömhüriyäte tışqı êşlär ministrı Abbas Arakçi İrannıñ atom-töş programması mäs’äläsendä bernärsä dä yäşermäwen assızıqlap: “Ägär dä maqsat - İrannı tınıç êşçänleklärdän mäxrüm qaldıru ikän, kileşüne tözep bulmas. İrannıñ tınıç atom-töş programması bar. Monıñ garantiyasen härtörle taraf yäisä oyışmağa birä alabız,” – dide.
Tramp yaña kileşü êzli
AQŞ belän İran arasındağı bişençe atom-töş söyläşü turı 23 mayda Oman aradaşçılığı belän Rimda uzdı.
2015 yılda İran häm dön’yadağı köçlär tarafınnan imzalanğan atom-töş kileşüdän taypılğan Tramp, Tähran citäkçelegeneñ atom-töş qoral citeşterüenä röxsät birmäw zarurlığın küp tapqır citkerde.
Donal’d Tramp monnan aldağı kileşüdän tağın da qırıs häm ğamälgä kertelä alına torğan kileşü kiräklegen äytä.