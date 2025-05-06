Sudanda suğış baruçı Port-Sudan şähärendä şartlawlar işetelde. Bu paramilitar köçlär armiyägä bäyle xökümätneñ xakimiyät üzägenä höcüm başlağannan soñ öçençe kön däwam itä.
“AFP” mäğ’lümat agentlığı xäbärçese sişämbe irtäsendä köçle şartlaw tawışları işetelüen häm port yağınnan kükkä töten kütärelüen xäbär itte. Şahitlär port yanında urnaşqan ambarlarda şartlawlar buluın äytte.
Şähärneñ tön’yağında xärbi bazadan oçqıçqa qarşı raketalar cibärelüe kürengän. Suğış xälendäge ilneñ başqalası Port-Sudan aêroportına êlegräk dron höcüme bulıp, barlıq oçışlar tuqtatılğan ide, dip belderde aêroport xezmätkäre.
"Dron aêroportnıñ tınıç xalıq öçen bulğan öleşenä höcüm itte," dide ul, isemen äytmäw şartı belän. Bu waqıyğa “Operativ yärdäm köçläre”neñ armiyä xärbi bazasına dron höcümnärennän soñ buldı.
Bu höcümnär suğışnıñ kisken köçäyüen kürsätä, çönki Qızıl diñgez buyında urnaşqan älege şähär gumanitar, tranzit häm diplomatik üzäk bulıp sanala ide häm bu atnağa qadär cir öste yäisä hawa höcümnärenä duçar bulmadı.
Yäkşämbe könne aêroport yanında urnaşqan armiyä bazasına dron höcüme buldı, annarı düşämbe könne şähärdä yağulıq saqlaw urınnarı utqa totıldı. İke oçraqta da xärbi çığanaqlar bu höcümnär öçen armiyä belän ike yıl buyı suğış alıp baruçı “Operativ yärdäm köçläre”n ğayepläde.
Bu höcümnär armiyäneñ “Operativ yärdäm köçläre” kontrolendäge Nyala aêroportında oçqıçlar häm qorallar saqlanu urınnarın yuq itüen beldergännän soñ başqarıldı.