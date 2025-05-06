DÖNYA
1 min uqıu
Port-Sudanda şartlawlar
Sudannıñ başqalası Port-Sudanda bik küp şartlawlar häm yanğınnar küzätelde.
Port-Sudanda şartlawlar
A view shows a large plume of smoke rising from fuel depot in Port Sudan / Reuters
6 Май 2025

Sudanda suğış baruçı Port-Sudan şähärendä şartlawlar işetelde. Bu paramilitar köçlär armiyägä bäyle xökümätneñ xakimiyät üzägenä höcüm başlağannan soñ öçençe kön däwam itä.

“AFP” mäğ’lümat agentlığı xäbärçese sişämbe irtäsendä köçle şartlaw tawışları işetelüen häm port yağınnan kükkä töten kütärelüen xäbär itte. Şahitlär port yanında urnaşqan ambarlarda şartlawlar buluın äytte.

Şähärneñ tön’yağında xärbi bazadan oçqıçqa qarşı raketalar cibärelüe kürengän. Suğış xälendäge ilneñ başqalası Port-Sudan aêroportına êlegräk dron höcüme bulıp, barlıq oçışlar tuqtatılğan ide, dip belderde aêroport xezmätkäre.

"Dron aêroportnıñ tınıç xalıq öçen bulğan öleşenä höcüm itte," dide ul, isemen äytmäw şartı belän. Bu waqıyğa “Operativ yärdäm köçläre”neñ armiyä xärbi bazasına dron höcümnärennän soñ buldı.

Bu höcümnär suğışnıñ kisken köçäyüen kürsätä, çönki Qızıl diñgez buyında urnaşqan älege şähär gumanitar, tranzit häm diplomatik üzäk bulıp sanala ide häm bu atnağa qadär cir öste yäisä hawa höcümnärenä duçar bulmadı.

Yäkşämbe könne aêroport yanında urnaşqan armiyä bazasına dron höcüme buldı, annarı düşämbe könne şähärdä yağulıq saqlaw urınnarı utqa totıldı. İke oçraqta da xärbi çığanaqlar bu höcümnär öçen armiyä belän ike yıl buyı suğış alıp baruçı “Operativ yärdäm köçläre”n ğayepläde.

Bu höcümnär armiyäneñ “Operativ yärdäm köçläre” kontrolendäge Nyala aêroportında oçqıçlar häm qorallar saqlanu urınnarın yuq itüen beldergännän soñ başqarıldı.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us