DÖNYA
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İzrailneñ êlekkege xökümät räise belän Ben-Gvir arasındağı däğ’wa kileşü belän tögällände
Kileşü Ben-Gvirnıñ partiyäse aktivistlarınıñ Bennettnıñ öyenä bärep kerüe turındağı süzlärdän soñ buldı.
İzrailneñ êlekkege xökümät räise belän Ben-Gvir arasındağı däğ’wa kileşü belän tögällände
Former PM Naftali Bennett paid a settlement to National Security Minister Itamar Ben-Gvir after the latter sued Bennett’s wife for accusing his party activists of breaking into their home. Bennett denied the payment was hush money, while Ben-Gvir said he donated the compensation to IDF soldiers. / AP
8 Май 2025

İzrailneñ “KAN” ictimağıy kanalı citkergänçä, çiktän tış uñçı Milli iminlek ministrı İtamar Ben-Gvirnıñ êlekkege xökümät räise Naftali Bennettnıñ xatınına qarata açqan yala yağu däğ’wası Bennettnıñ yaqınça 35000 şäkel (10 meñ dollar) kompensaśiyä tüläwe belän tögällände.

“Haaretz” gazetı xäbär itkänçä, bu êş Gilat Bennettnıñ Ben-Gvir firqäse aktivistların üz öyenä basıp kerüdä ğäyeplägännän soñ başlanğan. Şul waqıtta Ben-Gvir, Bennett turında "ğailäsen tarqatırğa mömkin bulğan" mäğ’lümatqa iyä buluın beldergän.

“KAN”xäbär itkänçä, ber ay uzğaç kileşügä ireşelgän, läkin bu xaqta centekle mäğ’lümat birelmi.

‘Bu däşmägän öçen tüläw tügel’

Bennett “X” platformasında bu xäbärgä cawap birde häm kileşüneñ "däşmäw öçen aqça tüläw" bulmawın belderde.

"Berniçä yıl êlek saylaw kampaniyäse waqıtında Bennettlar öyenä basıp kerdelär. Şunnan soñ Gilat Bennett ber yazmasında monıñ öçen Ben-Gvir keşelären cawaplı itep kürsätte," dip yazdı ul.

"Ben-Gvir, bu ğäyepläwlärneñ dälile bulmawın äytep, Gilat Bennettka qarşı däğ’wa belän çıqtı. Aradaşçılıq prośessında kileşü tözelde, ul kompensaśiyä tüläwen üz êçenä ala, häm bu êş tögällände. Şul gına. Däşmäw öçen aqça tüläw tügel, şantaj tügel, başqa närsä yuq."

Çärşämbe irtäsendä Ben-Gvir Bennettan alınğan kompensaśiyäne İzrail saqlanu köçläre xärbilärenä iğanä itüen belderde.

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