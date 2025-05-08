İzrailneñ “KAN” ictimağıy kanalı citkergänçä, çiktän tış uñçı Milli iminlek ministrı İtamar Ben-Gvirnıñ êlekkege xökümät räise Naftali Bennettnıñ xatınına qarata açqan yala yağu däğ’wası Bennettnıñ yaqınça 35000 şäkel (10 meñ dollar) kompensaśiyä tüläwe belän tögällände.
“Haaretz” gazetı xäbär itkänçä, bu êş Gilat Bennettnıñ Ben-Gvir firqäse aktivistların üz öyenä basıp kerüdä ğäyeplägännän soñ başlanğan. Şul waqıtta Ben-Gvir, Bennett turında "ğailäsen tarqatırğa mömkin bulğan" mäğ’lümatqa iyä buluın beldergän.
“KAN”xäbär itkänçä, ber ay uzğaç kileşügä ireşelgän, läkin bu xaqta centekle mäğ’lümat birelmi.
‘Bu däşmägän öçen tüläw tügel’
Bennett “X” platformasında bu xäbärgä cawap birde häm kileşüneñ "däşmäw öçen aqça tüläw" bulmawın belderde.
"Berniçä yıl êlek saylaw kampaniyäse waqıtında Bennettlar öyenä basıp kerdelär. Şunnan soñ Gilat Bennett ber yazmasında monıñ öçen Ben-Gvir keşelären cawaplı itep kürsätte," dip yazdı ul.
"Ben-Gvir, bu ğäyepläwlärneñ dälile bulmawın äytep, Gilat Bennettka qarşı däğ’wa belän çıqtı. Aradaşçılıq prośessında kileşü tözelde, ul kompensaśiyä tüläwen üz êçenä ala, häm bu êş tögällände. Şul gına. Däşmäw öçen aqça tüläw tügel, şantaj tügel, başqa närsä yuq."
Çärşämbe irtäsendä Ben-Gvir Bennettan alınğan kompensaśiyäne İzrail saqlanu köçläre xärbilärenä iğanä itüen belderde.