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Rusiya Ukrainanıñ Odessa şähärenä höcüm itte: 2 keşe ülde, 14 keşe yaralandı
Rusiya şulay uq Ukrainanıñ Çervona Zirka toraq punktın üz kontrolenä aluın da alğa sörde
Rusiya Ukrainanıñ Odessa şähärenä höcüm itte: 2 keşe ülde, 14 keşe yaralandı
Russian strike on Ukraine's Odesa kills two, wounds 14 / AA
19 сәгать элек

Rusiyäneñ Ukrainanıñ kön’yağında urnaşqan Odessa töbägenä oyıştırğan pilotız oçu apparatı höcümendä 2 keşeneñ ğomere özelde, 14 keşe yaralandı. Cirle räsmi zatlar yaralanuçılar arasında balalarnıñ da buluın xäbär itte.

Mäskäw xäzerge waqıtta Ukrainağa pilotsız oçu apparatı häm raketa höcümnären arttıra bara.

Odessa gubernatorı Oleg Kiper Telegramda yasağan belderüendä:
"Qotqaru törkemnäre doşmannıñ pilostız oçu apparatı höcüme näticäsendä  toraq itep qullanılğan binada ğomeren yuğaltqan 2 keşeneñ mäyeten çığardı”, - dip yazdı.

Tönge höcümdä 14 keşeneñ yaralanuın beldergän Kiper "Alarnıñ öçese — bala” dip östäde.

Çervona Zirkanıñ kontrole

Şulay uq Ukrainanıñ kön’yağında urnaşqan Xerson töbäge räsmi zatları Rusiya höcümnäre näticäsendä 1 keşeneñ hälaq buluın, 3 keşeneñ yaralanuın belderde.

Xerson gubernatorı Oleksandr Prokudin Telegramda yasağan belderüendä:
"Rusiya ğaskärläre töbäktäge möhim häm sośial’ asqormağa, toraq punktlarğa höcüm itte”,-dide.

Rusiya Ukrainanıñ könçığışındağı Doneśk ölkäsendä urnaşqan Çervona Zirka toraq punktınıñ kontrolen üz qulına aluın  belderde. Bu xaqta Rusiya saqlanu ministrlığı citkerde.

Tınıçlıq söyläşülärendä Rusiya Ukrainadan tağın da kübräk cir birüne häm Könbatışnıñ xärbi yärdämennan baş tartuın taläp itte. Ukraina isä bu taläplärne qabul itü mömkin tügel dip bäyäli.

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