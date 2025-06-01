DÖNYA
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Rusiyäneñ Bryansk töbägendä cimerelgän küper ülemnärgä kitergän
Räsmi zatlar beldergänçä, waqıyğada kim digändä 7 keşe hälaq bulğan, 28 keşe yaralanğan.
Rusiyäneñ Bryansk töbägendä cimerelgän küper ülemnärgä kitergän
/ Reuters
бер көн элек

 

Rusiyäneñ Ukraina çigendäge Bryansk ölkäsendä küperneñ timer yul östenä cimerelüe näticäsendä kim digändä 7 keşe yaqtı dön’yadan kitkän. Gubernator Aleksandr Bogomaz Mäskäw timer yullarınıñ bu waqıyğanı transport xäräkätlärenä qanunsız qatışu dip bäyäläwen belderde.

Bryansk ölkäse gubernatorı Bogomaz şimbä könne “Telegram”da yasağan belderüendä:
"Küperneñ timer yul rel’sları östenä cimerelüe näticäsendä 7 keşe hälaq buldı. İkese bala bulğan 30 yaralı Bryansk ölkäsendäge mediśina oyışmalarına cibärelde”,- dip citkerde.

Moskva timer yulları Klimovo belän Mäskäw arasındağı küper cimerelü arqasında poyezdnıñ rel’stan çığuın häm monıñ  transport xäräkätlärenä qanunsız qatışu näticäsendä buluın belderde.

Bogomaz aşığıç yärdäm törkemnäre häm xökümät wäqalätläreneñ waqıyğa urınında êşläwen belderep:
"Zıyan kürgän keşelärgä yärdäm kürsätü öçen kiräkle barlıq çaralar kürelä”,- dip citkerde.

Rusiyä Federaśiyäse tikşerü komitetınıñ Könbatış töbäkara transport tikşerü bülege mäğ’lümatına qarağanda, tikşerüçelär xäzerge waqıtta waqıyğa urınında tikşerü alıp bara.

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