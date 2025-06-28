Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin Mäskäwneñ Ukraina belän kiläse tınıçlıq söyläşülären İstanbulda ütkärergä äzer buluın belderde.
Comğa könne Belarus başqalası Minskta uzdırılğan matbuğat oçraşuında çığış yasağan Putin, İstanbulda ütkäreläçäk Rusiya –Ukraina söyläşüläreneñ öçençe tur datasınıñ 2 iyün’ könne Törkiyädä söyläşelgän suğış äsirläre belän almaşu tögällängännän soñ bilgelänäçägen äytte.
Putin: "Ğomumän alğanda, bez (kiläse söyläşü turı) öçen äzer, urın häm waqıtnı bilgelärgä kiräk. Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ bu prośessnı yaqlaw poziśiyäsen däwam itäçägenä ömetlänäm häm bu mäs’älädä aña räxmätläremne belderäm”, – dip äytte.
Putin Rusiya –Ukraina arasında bulaçaq kiläse söyläşü turınıñ datasın ike yaqnıñ söyläşü törkemnäre citäkçeläre bilgeläyäçägen belderde.
“Bez mondıy cıyılışnı İstanbulda ütkärergä äzer. Läkin anıñ waqıtı turında qararnı ike yaqnıñ törkem citäkçeläre biräçäk häm xäzerge waqıtta alar cıyılışnıñ waqıtın bilgeläw öçen daimi bäyläneştä”,- dip östäde Rusiya ilbaşı.
Putin törkemnär tınıçlıq kileşüe turında memorandum tekstların tikşerergä tiyeş digän fikerdä buluın da assızıqladı.
Diplomatiyäne propagandalaw
2022 nçe yılnıñ mart ayında – bäreleşlär başlanğannan soñ uq – İstanbuda qorallı qarşılıqnı tuqtatu öçen urtaq nigez tabu maqsatı belän söyläşülär ütkärelde. Läkin ul waqıtta suğışnı tuqtatuğa qağılışlı kileşügä ireşelmäde. Suğış äle dä däwam itä.
Rusiya häm Ukraina öç yıldan soñ 16nçı may könne qabat turıdan-turı söyläşülär başlap cibärde häm bu söyläşülär yänä İstanbulda ütte.
May häm iyün’ aylarında uzdırılğan ike söyläşü turınnan soñ, Rusiya belän Ukraina tağın da kübräk suğış totqınnarı belän almaşu turında kileşte – bigräk tä iñ yäş’ häm awır yaralangan totqınnarğa basım yasaldı, qorallı bäreleştä hälaq bulğan 12 meñ xärbinıñ mäyetlären qaytaru turında da urtaq fikergä kildelär.
Suğışnı diplomatik yullar belän çişüne yaqlawçı Törkiyä ilbaşı Ärdoğan ileneñ tınıçlıq söyläşülären qabul itärgä häm çişeleş prośessına yärdäm kürsätergä äzer buluın küp tapqırlar belderde.
Törkiyä Rusiya belän dä, Ukraina belän dä yaxşı mönäsäbätlärgä iyä bulu östenlegen saqlap kilä.