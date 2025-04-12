TÖRKİ DÖNYA
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Törki Däwlätlär Oyışması citäkçese: Süriyä öçen iniśiativalar törki diplomatiyäneñ üseşen kürsätä
“Bu törki diplomatiyäneñ yıldan-yıl niçek üsüeneñ barı ber misalı ğına” di Kubanıçbäk Ömüraliyev.
Törki Däwlätlär Oyışması citäkçese: Süriyä öçen iniśiativalar törki diplomatiyäneñ üseşen kürsätä
Omuraliev said the forum is important for developing the organisation's Vision 2040 and foreign relations. / AA
12 Апрель 2025

Törki Däwlätlär Oyışması (TDO) citäkçese Süriya belän bäyle törle iniśiativalar häm çaralar Törkiyä diplomatiyaseneñ üsüen kürsätä dip belderde.

“Bu – Törkiyä diplomatiyaseneñ yıl sayın üsüenä misal. Törkiyä diplomatiyase, monıñ kebek dialoglar häm başqa ike'yaqlı häm küp’yaqlı êşçänlek aşa, regional' genä tügel, global' däräcädä dä küp uñışlarğa ireşte,” – dip äytte Kubanıçbäk Ömüraliyev Antalya Diplomatiya Forumı (ADF)- 2025tä.

Ömüraliyev monıñ, bigräk tä, dön’yadağı konflikt zonalarında açık kürenüen bilgeläp äytte. “Ägär Süriya häm kürşe illärdäge wäzğıyät’, şul isäptän, Rusiyä-Ukraina häm başkalarnıñ xäzerge xälenä küz salsagız, küp iniśiativalar häm çaralar Törkiyä diplomatiyaseneñ, çınnan da, üsüen kürsätä,” – dide ul.

Uzgan yıl Antaliya Diplomatiya Forumında maxsus panel' sessiyäse uzdırılganın iskä töşerep, Ömüraliyev forumnıñ oyışmanıñ 2040nçı yıl küzallawı häm tışqı mönäsäbätlärne üsterüdä möhim buluın äytte.

‘Bezneñ oyışma tiñsez’

Ömüraliyev TDOnıñ proyektqa yünälderelgän oyışma buluın äytep: “Tışqı säyäsät, iq’tisad, säwdä, turizm, ênergetika, yäşlär êşläre, sport, galäm häm başqa 35tän artıq tarmaqta aktiv êşçänlek alıp barabız. Bu bezne “proyekt-yünäleşle” häm tiñsez qıla” dip bilgeläp ütte.

“Bez tarix häm tradiśiyä, mädäniyat häm tel, kiräk bulsa, din nigezendä tözelgän üzgä oyışma. Min äytkän nigezlärgä tayanuçı başqa oyışmanı taba almassız,” – dip östäde ul.

Başta “Törki Telle Däwlätlär Xezmättäşlek Şurası” (Törki Şura) bularaq tözelgän oyışmanıñ nigezläre 2009nçı yılnıñ 3 oktyabrendä Azärbaycan, Qazaqstan, Qırğızstan häm Törkiyä tarafınnan imzalanğan Naxçıvan Kileşüe belän salındı.

TDOnıñ maqsatı – törki dön’yanı urtaq tarix häm mädäni qıymmätlär aşa integraśiyäläşterü häm iq’tisad, säyäsät, mäğarif, mädäniyat, saqlanu, iminlek, transport, tamğaxanä, turizm häm sport ölkälärendä xezmättäşlekne üsterü.

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