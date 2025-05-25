DÖNYA
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Paqıstanda köçle yawım-töşemnär arqasında ülüçelär sanı arttı
Ğadättän tış xällär idaräse xalıqnı naçar hawa şartlarında imin urınnarda qalırğa çaqıruçı kisätü çığardı.
Paqıstanda köçle yawım-töşemnär arqasında ülüçelär sanı arttı
Earlier on Friday, the PDMA issued a warning about strong winds, dust storms, and the possibility of rain in various parts of Punjab. / AA
25 Май 2025

Şimbä könne Paqıstannıñ tön’yaq-könçığış häm kön’yaq-könbatış öleşlärendä köçle yañğırlar näticäsendä 19 keşe hälaq bulğan, 90nan artığı yaralanğan.

Köçle cil häm yäşenle yañğırlar tön’yaq-könçığış Punjab häm tön’yaq-könbatış Xäybär Paxtunxva vilayätlärenä zıyan kitergän. Bu yañğırlar iske yortlarnı cimerä, êlektr çeltärlären özä häm tübän urınnarda su basuğa kiterä.

Räsmi mäğ’lümatlarğa qarağanda, 19 ülem oçrağınıñ barısı da Punjab vilayätendä terkälgän. Kübese vilayät başqalası Laxorda, şulay uq Jexlum, Sialkot häm Muzaffargarx rayonnarında bulğan.

Qatlawlı hawa torışı häm küz küreme naçarayuı arqasında berniçä magistral’ yulda xäräkät yabılğan.

Xäybär Paxtunxva vilayätendä köçle yañğırlar häm dawıllar infrastrukturağa häm basulardağı uñışqa zıyan kitergän, şulay uq, ağaçlar, êlektr baganaları häm reklama taqtaların awdarğan.

Monnan tış, balçıqtan yasalğan häm iske yortlar da cimerelgän. Läkin bu vilayättä ülem oçraqları terkälmägän.

Comğa könne hawa torışı xezmätläre Punjab häm Xäybär Paxtunxva vilayätlärendä köçle cil, tuzan dawılları häm yañğır mömkinlege turında kisätü yasağan ide.

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