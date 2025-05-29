DÖNYA
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Tramp Garvard universitetındağı çit il studentları sanın 15% belän çiklämäkçe
AQŞ ilbaşı xalıqara studentlarnıñ amerikalılarnıñ urınnarın aluın alğa sörä häm universitetnı “katastrofa” dip tänqıytli.
Tramp Garvard universitetındağı çit il studentları sanın 15% belän çiklämäkçe
Trump says Harvard should cap foreign student intake at 15% / Reuters
29 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donald Tramp Garvard universitetına xalıqara studentlar alu sanın 15 prośent tiräsendä çikläw kiräklegen äytte häm xäzerge 31 prośentlıq kürsätkeçne bik yuğarı dip tänqıytläde.

“Minemçä, alarğa 15 prośent çaması çikläw bulırğa tiyeş, 31 prośent tügel,” – dip belderde Tramp Aq Yortta jurnalistlarğa. “Bezdä Garvard häm başqa universitetlarga kerergä teläwçe keşelär bar — läkin alar kerä almıy, çönki anda xalıqara studentlar küp.”

Anıñ bu süzläre administraśiyäseneñ Garvardnıñ xalıqara studentlar alu xoquqın beterü tırışlıqları artınnan kilde. Läkin federal xökemdar universitetnıñ AQŞ Konstituśiyäseneñ berense tözätmäsen bozu dip sanap, bu qararnı waqıtlıça tuqtattı.

“Minem xalıqara studentlarnıñ bezneñ ilne yaratırğa sälätle buluına ışanasım kilä,” – dip äytte Tramp. “Bez säwdä üzäkläreneñ şartlatıluın kürergä telämibez. Kampuslarda bulğan fetnälärne kürergä telämibez.”

Ul Garvardnı “katastrofa” dip atadı häm universitetnıñ açığraq bulırğa tiyeşlegen äytte. “Garvard bezgä isemleklärne kürsätergä tiyeş. Xalıqara studentlar bar — uquçılarnıñ yaqınça 31 prośentı çit ildän kilgän. Bez alarnıñ qaydan kilüen belergä telibez. Alar tärtip bozıçılarmı? Alar qaydan kilgän?” – dip soradı ul.

Garvard belän kiyerenkelekneñ niçek tämamlanaçağı soralgaç, Tramp: “Belmim. Garvard üzen tärtipkä salırğa tiyeş. Garvard bezneñ ilgä zur xörmätsezlek kürsätä häm alar barı tik tağın da tiränräk bata,” – dip cawap birde.

Tramp häm Garvard arasındağı bäreleş

Tramp belän Garvard arasındağı qarşılıq ilbaşınıñ AQŞ universitetlarında Fälästinne yaqlaw protestlarına qarşı çaralar küräçägen äytüennän soñ başlandı. Ul Kolumbiya universitetınnan başladı häm anıñ 400 million dollar külämendäge federal finanslawın tuqtattı. Bu isä AQŞ universitetlarında Fälästinne yaqlaw protestlarınıñ yaña dulqının kiterep çığardı.

Kolumbiya universitetı axırdan, Trampnıñ basımına bireşep, protestlarğa qağılışlı säyäsätkä üzgäreşlär kertüen iğlan itte.

Soñınnan Tramp Kornell universitetı häm Nortvestern universitetı öçen dä federal finanslawnı tuñdırdı, çönki alar da Fälästinne yaqlaw protestlarına röxsät birgän ide.

Garvard isä Trampnıñ taläplären aprel başında kire qaqtı häm soñınnan administraśiyäne 2.3 milliard dollar finanslawnı tuñdırğan öçen mäxkämägä birde.

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