DÖNYA
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Kreml: “Si Śzin’pin 7-10 may könnärendä Rusiyädä bulaçaq”
Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pin Putinnıñ çaqıruı belän 9 may Ciñü bäyräme qotlawlarında qatnaşır öçen Rusiyägä kiläçäk. Älege säfär Pekin belän könbatış arasındağı kiyerenkelek artqan çorğa turı kilde.
Kreml: “Si Śzin’pin 7-10 may könnärendä Rusiyädä bulaçaq”
Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese President Xi Jinping prior to a welcoming banquet for the BRICS summit in Kazan, Russia, October 22, 2024. / AP
5 Май 2025

Kreml’ beldergänçä Qıtay ilbaşı Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin belän bergä Germaniyane ciñüneñ 80 yıllığın qotlaw çaralarında qatnaşaçaq.

Bu säfär AQŞ Qıtayğa qarata qullanğan awır säwdä tarifları arqasında Pekin belän Vaşington citäkçelekläre arasında kiyerenkelek artqan çorğa turı kilä.

Şulay uq Ukrainada 3 könlek utnı tuqtatu 9 may Ciñü bäyrämenä turı kilä.

Kreml’ yäkşämbe könne yasağan belderüdä Si Śzin’pinneñ Putin belän partnyerlıkları häm strategik mönäsäbätläreneñ üsterelüe häm xalıqara häm regional könüzäk mäs’älälär xaqında ike yaqlı söyläşülär ütkärä alaçaqların citkerep, ike däwlät arasında ber törkem dokumentlarnıñ imzalanuı zarurlığın da östäde.

Däwlät televideniyesendä yäkşämbe könne açıqlanğan ber interv’yuda isä Rusiyä häm Qıtay mänfäğat’läreneñ ahäñle buluına tuqtalğan Putin ike däwlät arasındağı mönäsäbätlärne “Çınnan da strategik häm tirän mönäsäbätlär” itep taswirladı.

Putin kürşe Ukrainadağı bäreleşlärne 8-10 may könnärendä tuqtatu ämeren birgändä Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy bu adımnı “spektakl’ dip äytte.

Qıtay 3 yıl buyı däwam itüçe bu bäreleştä üzen tarafsız uyınçı bularaq kürsätergä tırışsa da, könbatışlı xökümätlär Pekin citäkçelegeneñ Mäskäw belän bulğan yaqın mönäsäbätläreneñ Rusiyägä iqtisadi häm diplomatik cähattän möhim yärdäm buluın äytä.

Zelenskiy aprel’ ayında Qıtaynı Rusiyäne qoral belän täêmin itüdä ğayepli.

Pekin citäkçelege bäreleşkä qatnaşı buluına qarağan ğayepläwlärne “yalğan däğwalar” itep taswirlıy.

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