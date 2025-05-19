Yäkşämbe könne Rimda uzğan ber cıyılışta Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy belän küreşkän Awstraliya prem’yer-ministrı Êntoni Albaniz ileneñ Rusiyägä basım yasar öçen qulınnan kilgänne başqaruın äytte.
Awstraliya media oyışması “ABC” beldergänçä Rusiyä köçlären kire çigenderergä bulışaçaq “Abrams” tank flotı yulğa çıqqan.
“ABC” xäbärenä kürä Albaniz xökümäte uzğan yılnı “layıqlı yalda” bulğan tanklardan toruçı flotnı Ukrainağa büläk itärgä süz birde läkin tanklar Awstraliyada qaldı häm saqlanu räsmi zatları älege soñaruğa öleşçä AQŞnıñ qarşı toruın säbäp itep kürsätte.
AQŞnıñ ikelänüenä qaramastan Ukraina liderı tank yärdäme öçen räxmät belderde, tanklar suğış qırına taba ozın diñgez säfärenä çıqtı.
“ABC”ğa belderü yasağan häm isemen äytergä telämägän ber Amerikalı räsmi zat tübändägeçä citkerde: “Uzğan yılnı Donal’d Tramp ilbaşı bulğançı da awstraliyalelärne bu “Abrams” tankların cibärüneñ butalçıqlıq tudıraçağı häm suğış qırına barıp citkäç ukrainalılarnıñ alarnı saqlawda qıyınçıq çigäçäge turında kisättek.”
Albaniz häm Zelenskiy arasındağı soñğı söyläşülärdä Awstraliyaneñ Rusiyä östendäge basımnı iñ yuğarı däräcägä citkerügä niçek itep öleş kertäçäge qaraldı.
“Rusiyägä basım”
Awstraliya Ukrainağa yaqınça 962 million dollarlık yärdäm kürsätte.
Albaniz tanklarnı tapşıru köne belän bäyle bularaq jurnalistlarğa centekle mäğlümat birmäde.
Zelenskiy tanklar öçen Albanizğa räxmät belderde häm Awstraliyaneñ Ukrainağa Rusiyäneñ höcümçel totışına qarşı torırğa yärdäm itü tırışlıqların maqtadı.
Awstraliya xäzergä qadär yaqınça 1400 Rusiyä oyışması häm keşesenä qarata çikläw kertte läkin Zelenskiy Kanberra citäkçelegennän kübräk sankśiya kürergä teläwen belderde.
Albaniz Awstraliyaneñ Rusiyägä basım yasar öçen närsälär başqara alaçağın qararğa däwam itäçägen äytte. Şulay uq Awrupa komissiyase başlığı Ursula fon der Lyayennıñ Awstraliya belän yaña qurqınıçsızlıq partnyerlığı täqdimeneñ qızısınu uyatuın läkin bu mäs’älägä bik irtä buluın äytte.