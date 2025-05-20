DÖNYA
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Pandemiya kileşüe qabul itelde
Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması qabul itkän kileşü kizü waqıtlarında xezmättäşlekne arttıraçaq
Pandemiya kileşüe qabul itelde
The negotiations grew tense amid disagreements between wealthy and developing countries. / Photo: Reuters
20 сәгать элек

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması kiläçäktäge panemiyalarnı ütkärep cibärü öçen pandemiya kileşüen qabul itte.

Kileşü oyışma başlığı Tedros Adanom Gebreisuska kürä xalıq sälamätlege, fän häm küp yaqlı êş öçen ciñü bulıp tora.

Berläşkän Millätlär oyışmasınıñ sälamätlek saqlaw agentlığı sişämbe könne Kovid-19 krizisı belän başlanğan häm 3 yıldan artıq barğan söyläşülärdän soñ kiläçäktäge sälamätlek saqlaw krizislarına qarşı köräşkä qarağan tarixi Pandemiya kileşüen qabul itte.

Bu kileşü kiläçäktäge kizülär waqıtında global’ koordinaŝiyane, küzätüne häm vakŝinağa ireşüne yaxşırtıp, Kovid-19 çıqqaç barlıqqa kilgän reakŝiyalär häm xalıqara butalçıqlıqnı buldırmawnı maqsat itä.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışmasınıñ qarar qabul itü organı bulğan yıllıq ğomum şurası älege plannı sişämbe könne Jenevadağı üzägendä qabul itte.

Oyışma ğomum mödire Tedros Adanom Gebreisus tawışqa quyudan soñ: “Bu – tarixi kön. Bugenge köndä dön’ya äğza däwlätlärebezneñ liderlığı, xezmättäşlege häm yöklämäläre yärdämendä tağın da imin. Bu kileşü xalıq sälamätlege, fän häm küp yaqlı êş öçen ciñü bulıp tora. Kiläçäktäge pandemiya qurqınıçlarınnan dön’yanı tağın da yaxşı saqlıy alaçaq,” – dide.

Kileşü tağın da yaxşı xalıqara koordinaŝiya häm küzätü astında vakŝina häm däwalaw ısullarına ireşügä yünäläçäk, kizülärne irtä bilgeläwne häm yaxşıraq köräş alıp barunı maqsat itä.

İllärneñ kileşüneñ Patogennarğa ireşü häm faydaları belän urtaqlaşu PABS mexanizmınıñ neçkäleklären bilgelär öçen 2026 yılnıñ mayına qadär waqıtları bar.

PABS sisteması kizügä kiterä alaçaq patogennarğa ireşüne häm bolardan tuaçaq faydalar (vakŝina, testlar häm däwalanu ısulları) belän urtaqlaşunı üz êçenä ala.

PABS tögällängännän soñ kileşü raslana alınaçaq. Kileşüneñ ğamälgä kerüe öçen 60 raslaw kiräk.

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