İlbaşı häm “Ğadellek häm üseş” partiyäse ğomum başlığı Ärdoğan partiyäseneñ Törkiyä Böyek Millät Mäclesendäge törkem cıyılışında yasağan çığışında bolay dide:

"Dön’ya zur üzgäreş aldında"

"Sizgänsezder, dön’yada zur häm tirän üzgäreşneñ işarätläre kürenä başladı. Töbägebezneñ tön’yagı da, kön’yağı da suğışlar, bäreleşlär, qan qoyular häm zolım belän tulı. Şundıy awır çorda, bez, Cömhür ittifağı bularaq, tarixi cawaplılıq aldında torabız.

Törkiyäneñ säyäsi häm iq’tisadi totrıqlılığın saqlaw, ictimağıy tınıçlıqnı nığıtu häm maqsatlarğa ireşü öçen köräşäbez”.

"Cämğiyät’ne berläşterüçe säyäsät belän xezmät itäbez"

"Çınlıqta, bügenge wazğiyät’ “Ğadellek häm üseş” partiyäse häm “Cömhür ittifağı” belän genä çiklänmägän. Säyäsät maydanında nindi urında buluğa qaramastan, üzen bu ilgä, bu millätkä bäyle dip xis itkän härkem bu köräşkä öleş kertergä häm yärdäm itergä tiyeş.

Watan, millät, däwlät turında süz barğanda, qalğan mäs’älälär ikençe planda.

Dön’yada küp il milli mäs’älälärdä xakimiyät häm oppoziśiya ayırması yasamıyça urtaq poziśiyädä tora. Min üzem dä yartı ğasırğa yaqın säyäsi tormışım buyınça şul fikerne yaqladım.

Bülgäläwçe, ayıruçı tügel, berläşterüçe; qotıplaştıruçı tügel, berläşterüçe; milli qıymmätlär tiräsendä cämğıyät’neñ barlıq qatlawların berläşterergä tırışqan säyäsät alıp bardıq”.

“İlebezdä, töbägebezdä, böten dön’yada tınıçlıq, ğadellek ,xezmättäşlek urnaştıru öçen köne-töne êşlibez. Bez geografiyäbezdäge barlıq krizislarnı, şul isäptän Rusiya-Ukraina suğışı häm Ğazzä genośidın, çişü öçen zur köç quyabız. İzrail belan Livan arasında bügen irtän ğamälgä kergän utnı tuqtatu kileşüennän bez bik qanäğat‘. Barlıq yaqlar, bigräk tä İzrail, üz burıçların, cawaplılıqların cirenä citkerergä tiyeş. Ğazzädä üterüne tuqtatu öçen Törkiyä bularaq bez här törle öleş kertergä äzer”.

"Maqsatıbız – böyek Törkiyä"

“Bez barlıq diplomatik adımnarıbıznı säyäsi üzençälegebez belän tügel, ä berençe çiratta, bu millät wäkile bularaq başqarabız.

Bez härwaqıt şuşı millätneñ mänfäğät’läre öçen xezmät ittek. Törkiyä – dön’yada zolım kürüçelärneñ ömete bulğan däwlät.

Bezneñ maqsatıbız – millät, maqsatıbız – Böyek Törkiyä dip, Törkiyä ğasırın tözü öçen tırışabız. Bez wäğ’dä birdek, şuña ireşäçäkbez. Allahnıñ märxämäte, millätebezneñ yärdäme belän bez älbättä Törkiyä ğasırı maqsatına ireşäçäkbez”.