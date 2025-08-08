اسرائیل کے متعصب وزراء پر مشتمل سلامتی کابینہ نے غزہ شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے متنازع منصوبے کی توثیق کی ہے۔
جمعرات کو شروع ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے بعد جمعہ کی صبح اس فیصلے کا اعلان کیا گیا۔
اس کے بعد نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کے لیے پورے علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جس کا 75 فیصد حصہ پہلے ہی اسرائیلی قبضے میں ہے۔
یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب نیتن یاہو کو غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے زیر حراست باقی قیدیوں کو رہا کرنے اور نسل کشی سے متاثرہ علاقے کو بھوک کے بحران کے دہانے سے واپس لانے کے معاہدے کے لیے اندرون و بیرون ملک بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق نیتن یاہو نے اجلاس کے دوران غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کا مرحلہ وار منصوبہ پیش کیا۔
سرکاری نشریاتی ادارے کے اے این نے نامعلوم سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے غزہ کی نسل کشی شروع ہونے کے بعد سے سب سے حساس اجلاس کے دوران اسے 'ہلکی' اور 'بتدریج' حکمت عملی کے طور پر پیش کیا۔
رپورٹ کے مطابق، اس منصوبے میں اسرائیلی پیشہ ور افواج سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں پیش قدمی کریں جن پر انہوں نے پہلے حملہ نہیں کیا تھا، جن میں وسطی غزہ اور مرکزی غزہ شہر میں "حماس کے تربیتی کیمپ" بھی شامل ہیں - آرمی چیف آف اسٹاف ایال ضمیر کی وارننگ کے باوجود۔
ذرائع نے کے اے این کو بتایا کہ اس منصوبے کا آغاز غزہ شہر کے رہائشیوں کو جنوب کی طرف اکھاڑ پھینکنے سے ہوتا ہے ، اس کے بعد شہر کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور گنجان آبادی والے علاقوں میں مزید زمینی حملے شروع کیے جاتے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق متعدد وزراء نے ایسے کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے جو غزہ پر مکمل علاقائی کنٹرول سے محروم ہو۔
٫الٹرا آرتھوڈوکس شاس پارٹی کے سربراہ آریہ ڈیری نے متنبہ کیا کہ جنگ کو طول دینے کی سیاسی قیمت چکانی پڑے گی اور یرغمالیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔
کے اے این کی رپورٹ کے مطابق، ڈیری، جو بغیر پورٹ فولیو کے وزیر ہیں، نے وزراء پر زور دیا کہ وہ فوج کے جائزوں پر غور کریں، یہ کہتے ہوئے کہ نیتن یاہو کے منصوبے سے "جاری سیاسی نقصان" کا خطرہ ہے اور اس سے قیدیوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
ضمیر نے غزہ پر مکمل قبضے سے متعلق کسی بھی منصوبے کی مخالفت کا اعادہ کیا۔
انہوں نے یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے، اسرائیلی فوجیوں کی تھکاوٹ اور اسرائیل کے بین الاقوامی جواز کو نقصان پہنچانے سمیت اہم خطرات کا حوالہ دیا۔
ملاقات سے قبل نیتن یاہو نے امریکہ میں فضائی حدود کا رخ کیا جہاں انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ حکومت غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
جب نیتن یاہو سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل پورے غزہ کا کنٹرول سنبھال لے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ 'ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔'
فاکس نیوز کی جانب سے جب نیتن یاہو سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل 1967 سے 2005 کے درمیان پورے غزہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ 'ہم اسے برقرار نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم ایک سیکورٹی پیری میٹر چاہتے ہیں. ہم اس پر حکومت نہیں کرنا چاہتے۔
"ہم اسے عرب افواج کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں دھمکی دیئے بغیر اور غزہ کے باشندوں کو اچھی زندگی فراہم کیے بغیر اس پر مناسب طریقے سے حکمرانی کریں گے۔ حماس کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔
اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی مغربی یروشلم میں وزیر اعظم کے دفتر کے قریب سیکڑوں ریلیاں نکالی گئیں، جہاں انہوں نے یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کا مطالبہ کیا۔
اس سے قبل جمعرات کے روز یرغمالیوں کے رشتہ دار اشکلون (عربی میں عسقلان) کی بندرگاہ سے محصور غزہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔
منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے زیادہ سے زیادہ قریب آ جائیں گے۔
خاندانوں نے نسل کشی کو وسعت دینے کے نیتن یاہو کے منصوبے کی مذمت کی۔
غزہ میں قید اسرائیلی فوجی نمرود کوہن کے والد یہودا کوہن نے کشتی سے کہا کہ نیتن یاہو اپنی حکومت میں انتہا پسندوں کو مطمئن کرنے اور اسے گرنے سے روکنے کے لیے نسل کشی کو طول دے رہے ہیں۔
انہوں نے بین الاقوامی برادری سے نسل کشی روکنے اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔
اسرائیل اکتوبر 2023 سے غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ فلسطینیوں نے اب تک 62 ہزار سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا ہے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق تقریبا 11 ہزار فلسطینیوں کے تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد غزہ کے حکام کی رپورٹ سے کہیں زیادہ ہے اور اندازے کے مطابق یہ تعداد دو لاکھ کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔
حماس کے 2023 کے حملوں کے دوران پکڑے گئے 251 یرغمالیوں میں سے 49 اب بھی غزہ میں قید ہیں، جن میں سے 27 کے بارے میں فوج کا کہنا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ سنہ 2023 کے بعد سے اسرائیل کے اندھا دھند حملوں میں متعدد قیدی ہلاک ہو چکے ہیں۔
اسرائیل نے تقریبا 11,000 فلسطینیوں کو اغوا کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔
'مزید تباہی اور موت'
بدھ کے روز اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ 'اپنے موقف کا اظہار کرنا چیف آف اسٹاف کا حق اور فرض ہے' لیکن فوج کو بالآخر حکومت کی جانب سے اپنائی جانے والی کسی بھی پالیسی کا احترام کرنا چاہیے۔
جمعرات کو فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں ضمیر نے اپنی آزادی پر زور دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ 'بلا خوف و خطر اپنے موقف کا اظہار جاری رکھیں گے'۔
ضمیر نے ایک بیان میں کہا، "ہم تھیوری سے نہیں نمٹ رہے ہیں، ہم زندگی اور موت کے معاملات سے نمٹ رہے ہیں، ریاست کے دفاع کے ساتھ، اور ہم ایسا اپنے فوجیوں اور شہریوں کی براہ راست آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔
دریں اثنا، غزہ میں یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ اسرائیلی نسل کشی میں توسیع کا کیا نتیجہ نکلے گا۔
زمینی کارروائیوں کا مطلب زیادہ تباہی اور موت ہے۔ کہیں بھی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے،'' ۴۵ سالہ احمد سلیم نے کہا کہ اگر اسرائیل اپنی زمینی کارروائیاں دوبارہ شروع کرتا ہے اور اس میں توسیع کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا شکار ہوں گے۔
نقل مکانی کے کیمپ میں رہنے والی میسا الہیلا نے کہا، "قبضہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ "غزہ میں کوئی نہیں ہے"