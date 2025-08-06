دنیا
2 منٹ پڑھنے
ایران: اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور داعش سے تعلق ہو نے والے دو مجرمین کو پھانسی
وادی نے ایک ایرانی جوہری سائنسدان کے بارے میں معلومات فراہم کیں، جو اسرائیل کے جون میں ایران پر فضائی حملوں کے دوران مارا گیا تھا۔
ایران: اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور داعش سے تعلق ہو نے والے دو مجرمین کو پھانسی
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وادی نے "ملک کی داخلی اور بیرونی سلامتی کے خلاف وسیع پیمانے پر جرائم کیے ہیں۔" / AA
15 گھنٹے قبل

سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیاہے کہ ایران نے بدھ کے روز دو افراد کو الگ الگ مقدمات میں پھانسی دی، جن میں سے ایک پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور دوسرے پر داعش کے رکن ہونے کا الزام تھا ۔

عدلیہ کی خبر رساں ویب سائٹ میزان آن لائن کی رپورٹ کے مطابق، مبینہ جاسوس کی شناخت روزبہ وادی کے طور پر کی گئی، جس پر اسرائیل کی انٹیلیجنس سروس موساد کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کا الزام تھا۔

حکام نے کہا کہ وادی نے ایک ایرانی جوہری سائنسدان کے بارے میں معلومات فراہم کیں، جو اسرائیل کے جون میں ایران پر فضائی حملوں کے دوران مارا گیا تھا۔ رپورٹ میں سائنسدان کی شناخت یا وادی کی گرفتاری کے وقت اور مقام کا ذکر نہیں کیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق، وادی نے آسٹریا کے شہر ویانا میں موساد کے افسران سے پانچ ملاقاتیں کیں۔

جون میں اسرائیل نے 12 دن کے فضائی حملے کیے، جن کا ہدف ایران کے اعلیٰ جنرلز اور جوہری سائنسدان تھے۔ ایران نے ان حملوں کے جواب میں میزائل اور ڈرونز کے ذریعے جوابی کارروائی کی۔

اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ فوجی کمانڈرز، جوہری سائنسدان اور سینکڑوں دیگر افراد ہلاک ہوئے، جن میں فوجی مقامات اور رہائشی علاقے دونوں شامل تھے۔

recommended

مقامی میڈیا کے مطابق، کم از کم ایک درجن جوہری سائنسدان مارے گئے۔

ایران نے جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعاون کے شبہ میں گرفتار افراد کے لیے فوری مقدمات چلانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔

، میزان آن لائن نے رپورٹ کیا  کہ ایران نے بدھ کے روز علیحدہ طور پر ایک داعش کے رکن کو پھانسی دی، جسے تخریب کاری کی منصوبہ بندی کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی ۔

حکام نے مہدی آقازادہ پر الزام لگایا کہ وہ داعش کا رکن تھا، جنہوں نے شام اور عراق میں فوجی تربیت حاصل کی اور ایران میں غیر قانونی طور پر ایک چار رکنی ٹیم کے ساتھ داخل ہوئے، جو ایرانی سیکیورٹی کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے۔

حکام نے کہا کہ ایران کی سپریم کورٹ نے  زیریں  عدالتوں کے فیصلوں کی توثیق کی اور دونوں افراد کو پھانسی دینے سے پہلے مکمل قانونی کاروائی کی گئی۔

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us