نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز کے بعد سے کینیڈا بھر میں نفرت انگیز واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور کچھ علاقوں میں اسلاموفوبیا اور فلسطین مخالف نفرت انگیز جرائم میں 1800 فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔
یارک یونیورسٹی کے اسلامو فوبیا ریسرچ ہب کی مصنفہ نادیہ حسن کی جانب سے 'دستاویزی شکل فلسطین استثنیٰ' کے عنوان سے جاری کی جانے والی اس رپورٹ میں گزشتہ 21 ماہ کے دوران اسلامو فوبیا، فلسطین مخالف نسل پرستی (اے اے آر) اور عرب مخالف نسل پرستی (اے اے آر) میں 'تیز اور خطرناک' اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔
حسن نے اوٹاوا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا، "اکتوبر 2023 کے بعد، کینیڈا نے فلسطینی مخالف نسل پرستی، اسلامو فوبیا اور عرب مخالف نسل پرستی میں اضافہ دیکھا جو کینیڈین شہریوں کی زندگی اور کام کے بہت سے شعبوں کو متاثر کرتا ہے۔
16 کینیڈین اداروں کے ساتھ مشاورت، عوامی اعداد و شمار اور میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹورنٹو پولیس سروسز نے 7 اکتوبر اور 20 نومبر، 2023 کے درمیان فلسطینی مخالف اور اسلاموفوبیا نفرت انگیز جرائم میں سال بہ سال 1600 فیصد اضافہ دیکھا ہے۔
اعداد و شمار کینیڈا کے مطابق 2023 میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں 94 فیصد اضافہ ہوا جبکہ عربوں اور مغربی ایشیائی باشندوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں 52 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمانوں (این سی سی ایم) نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد کے مہینے میں اسلامو فوبیا کے واقعات میں 1،300 فیصد اضافہ ہوا، جو اس سال کے مقابلے میں 1،800 فیصد تک بڑھ گیا۔
مسلم لیگل سپورٹ سینٹر (ایم ایل ایس سی) نے اکتوبر 2023 اور مارچ 2024 کے درمیان انسانی حقوق کی 474 شکایات درج کیں، جن میں 345 ایسے افراد کے معاملے بھی شامل ہیں جنہیں فلسطین کی حمایت کی وجہ سے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا یا چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ فلسطین کے لیگل سینٹر نے آٹھ ماہ کے دوران اے پی آر کیسز میں 600 فیصد اضافے کی اطلاع دی ہے۔
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس رپورٹ میں برادریوں کو درپیش مسائل کا صرف ایک حصہ شامل کیا گیا ہے، حسن نے کہا: "اس رپورٹ میں شامل معلومات ان تنظیموں کے ساتھ انٹرویوز، ان میں سے کچھ تنظیموں کے فراہم کردہ اعداد و شمار، عوامی طور پر دستیاب اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ اکتوبر 2023 سے نومبر 2024 تک کی میڈیا رپورٹس پر مبنی ہیں۔
اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کی خصوصی نمائندہ عامرہ ایلگاوابی نے خبردار کیا ہے کہ یہ نتائج فوری اقدامات کے متقاضی ہیں۔
انہوں نے کہا، "ہم اسے کینیڈین شہریوں کی سنسرشپ اور خاموشی میں دیکھتے ہیں جو فلسطینی وں کے انسانی حقوق کا دفاع کرتے ہیں جس کے ان کے ذریعہ معاش اور ان کے مستقبل پر حقیقی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس طرح کے واقعات کینیڈا بھر میں روزانہ رونما ہو رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا: "نائن الیون کے بعد بڑھنے والے پرانے واقعات واپس آ گئے ہیں، انتہائی دائیں بازو اور دیگر لوگوں کی طرف سے ان میں اضافہ کیا گیا ہے، اور ہماری برادریوں، خاص طور پر فلسطینی مسلم اور عرب-کینیڈین کو غیر انسانی بنانے کے لئے دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں فلسطین مخالف نسل پرستی کی تعریف اپنانے، نفرت پر مبنی جرائم کا بہتر احتساب اور اسکولوں اور سرکاری اداروں کی جانب سے ان بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے طریقوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 'اس دستاویزی منصوبے سے آگے بڑھتے ہوئے، جو متاثرہ برادریوں کے زندگی کے تجربات کے کچھ خدوخال پیش کرتا ہے، جن تنظیموں سے ہم نے مشاورت کی، انہوں نے جامع، بین الشعبی اور انسانی حقوق پر مبنی پالیسی ردعمل اور بہترین طریقوں کی ترقی سے آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو بہت سے لوگوں نے 'فلسطین استثنیٰ' کے طور پر حوالہ دیا ہے۔