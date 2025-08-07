دنیا
2 منٹ پڑھنے
ٹرمپ-پوتن ملاقات جلد ہو سکتی ہے:کریملن
جون 2021 میں جنیوا میں جو بائیڈن کی پیوٹن سے ملاقات کے بعد سے کسی بھی موجودہ امریکی اور روسی صدر کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ یوکرین پر روس کے فوجی حملوں کو  ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
ٹرمپ-پوتن ملاقات جلد ہو سکتی ہے:کریملن
گزشتہ چند ہفتوں میں یوکرین جنگ کے حوالے سے ٹرمپ نے پوتن کے خلاف بڑھتی ہوئی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ / Reuters
15 گھنٹے قبل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے درمیان آئندہ ہفتے ملاقات ہو سکتی ہے۔

جون 2021 میں جنیوا میں جو بائیڈن کی پیوٹن سے ملاقات کے بعد سے کسی بھی موجودہ امریکی اور روسی صدر کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ یوکرین پر روس کے فوجی حملوں کو  ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسیوں نے کریملن کے معاون یوری اوشاکوف کے حوالے سے بتایا  ہے کہ امریکی فریق کی تجویز پر آنے والے دنوں میں دو طرفہ سربراہی اجلاس منعقد کرنے کے لیے اصولی طور پر معاہدہ طے پا گیا ہے۔

اوشاکوف نے مزید کہا کہ اب ہم اپنے امریکی ساتھیوں کے ساتھ مل کر تفصیلات پر کام شروع کر رہے ہی۔

مجّوزہ

اوشاکوف نے یہ بھی کہا کہ ملاقات کے مقام پر اصولی طور پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ اجلاس کہاں منعقد ہوگا۔

یہ اعلان ماسکو میں پوٹن سے امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف کی ملاقات کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔

اوشاکوف نے کہا کہ وٹکوف نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کی تجویز پیش کی لیکن روس نے اس تجویز کا جواب نہیں دیا۔

 انہوں نے مزید کہا کہ روسی فریق نے بغیر کسی تبصرہ کے اس متبادل  کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us