یورپی یونین ڈیجیٹل قانون پر تجارتی معاہدے کی بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہے:فنانشل ٹائمز
فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین امریکہ کو بلاک کے ڈیجیٹل قوانین کو نشانہ بنانے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ دونوں فریق گزشتہ ماہ طے پانے والے تجارتی معاہدے کو باضابطہ شکل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں
/ Reuters
17 اگست 2025

فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین امریکہ کو بلاک کے ڈیجیٹل قوانین کو نشانہ بنانے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ دونوں فریق گزشتہ ماہ طے پانے والے تجارتی معاہدے کو باضابطہ شکل دینے کے لیے تاخیر سے جاری ہونے والے بیان کی حتمی تفصیلات پر کام کر رہے ہیں۔

اخبار کے مطابق یورپی یونین کے حکام کا کہنا ہے کہ 'نان ٹیرف رکاوٹوں' سے متعلق زبان پر اختلافات، جن کے بارے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ ان میں ڈیجیٹل قوانین بھی شامل ہیں، بیان کو روکنے کی وجوہات میں سے ایک ہیں۔

یورپی یونین، وائٹ ہاؤس اور امور خارجہ  نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔

ایف ٹی کے مطابق یہ بیان جولائی میں یورپی یونین کی صدر ارسلا وان ڈیر لیئن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کے چند روز بعد متوقع تھا۔

جولائی کے معاہدے میں یورپی یونین کی زیادہ تر مصنوعات پر 15 فیصد درآمدی ٹیرف عائد کیا گیا تھا ، جو ابتدائی طور پر خطرے کی شرح سے نصف تھا - اور دونوں اتحادیوں کے مابین وسیع تر تجارتی جنگ کو روکنے میں مدد ملی ، جو مجموعی طور پر عالمی تجارت کا تقریبا ایک تہائی حصہ رکھتے ہیں۔

ایف ٹی کے مطابق امریکہ یورپی یونین کے ڈیجیٹل سروسز ایکٹ (ڈی ایس اے) پر ممکنہ رعایتوں کے دروازے کھلے رکھنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ آزادی اظہار کو دباتا ہے اور امریکی ٹیک کمپنیوں پر اخراجات عائد کرتا ہے، جس میں مزید کہا گیا ہے کہ کمیشن نے کہا ہے کہ ان قوانین میں نرمی ایک سرخ لکیر ہے۔

یورپی یونین کا ڈی ایس اے ایک تاریخی قانون ہے جس کا مقصد آن لائن ماحول کو محفوظ اور منصفانہ بنانا ہے جس کا مقصد ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کو نفرت انگیز تقاریر اور بچوں کے جنسی استحصال کے مواد سمیت غیر قانونی مواد سے نمٹنے کے لئے مزید اقدامات کرنے پر مجبور کرنا ہے۔

کمیشن نے توقع ظاہر کی تھی کہ ٹرمپ 15 اگست تک ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے جس کے تحت یورپی یونین کی کاروں کی برآمدات پر محصولات کو 27.5 فیصد سے کم کرکے 15 فیصد کردیا جائے گا۔

تاہم ایک امریکی عہدیدار نے اشارہ دیا کہ مشترکہ اعلامیے کو حتمی شکل دینے تک اس میں تاخیر کی جائے گی۔

