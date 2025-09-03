مشرق وسطی
اسرائیلی ڈرونز کی لبنان میں اقوام متحدہ امن فورس پر حملے کی کوشش
لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس نے کہا ہے کہ اسرائیلی ڈرون طیاروں نے منگل کی صبح اقوام متحدہ کے موقف تک رسائی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے  میں مصروف امن دستوں کے قریب چار دستی بم گرائے
3 ستمبر 2025

لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس نے کہا ہے کہ اسرائیلی ڈرون طیاروں نے منگل کی صبح اقوام متحدہ کے موقف تک رسائی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے  میں مصروف امن دستوں کے قریب چار دستی بم گرائے۔

عبوری فورس  نے ایک بیان میں کہا کہ یہ گزشتہ نومبر میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد سے ہمارے  اہلکاروں اور اثاثوں پر ہونے والے سب سے سنگین حملوں میں سے ایک ہے۔

ایک دستی بم 20 میٹر  اور تین اقوام متحدہ کے اہلکاروں اور گاڑیوں کے تقریبا 100 میٹر کے احاطے میں گرائے  گئے۔

عبوری فورس  نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو مروہین گاؤں کے جنوب مشرق میں سڑک  کی صورتحال کے  بارے میں پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی۔ 

گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر لبنان میں متعین  امن مشن میں 2026 کے آخر تک توسیع کر دی تھی جس کے بعد ایک سال کا منظم اور محفوظ انخلا شروع ہو جائے گا۔ 

 1978 میں قائم ہونے والا یو این آئی ایف آئی ایل اسرائیل کے ساتھ لبنان کی جنوبی سرحد پر گشت کرتا ہے۔

