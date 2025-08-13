اسرائیل کے وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ ایک 'تاریخی اور روحانی مشن' پر ہیں اور نام نہاد 'عظیم تر اسرائیل' کے وژن سے 'بہت' منسلک محسوس کرتے ہیں، جس میں فلسطینی ریاست کے لیے مخصوص علاقے اور موجودہ اردن اور مصر کے ممکنہ حصے شامل ہیں۔
اسرائیلی نشریاتی ادارے 'آئی 24 نیوز' کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے اپنے مشن کو 'نسلوں کی نسلوں' سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ 'یہودیوں کی ایسی نسلیں ہیں جو یہاں آنے کا خواب دیکھ رہی ہیں اور یہودیوں کی نسلیں ہمارے بعد آئیں گی۔'
'عظیم تر اسرائیل' کی اصطلاح 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد سے اسرائیل اور اس کے زیر قبضہ علاقوں – مشرقی یروشلم ، مغربی کنارے ، غزہ ، مصر کے جزیرہ نما سینا اور شام کی گولان کی پہاڑیوں کو بیان کرنے کے لئے استعمال کی جارہی ہے۔
نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کے نظریاتی پیش رو زیف جبوتنسکی جیسے ابتدائی صیہونیوں نے بھی اسے موجودہ اردن میں لاگو کیا۔
انٹرویو کے دوران کنیسیٹ کی سابق رکن شیرون گال نے نیتن یاہو کو ایک تعویذ پیش کیا جس پر 'گریٹر اسرائیل' دکھایا گیا تھا۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ اس وژن سے جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، نیتن یاہو نے جواب دیا: "بہت زیادہ۔
'عظیم تر اسرائیل' کا تصور لیکوڈ کی سیاسی روایت کا ایک بنیادی اصول ہے، جس کی جڑیں نظرثانی پسند صیہونیت میں ہیں۔
نیتن یاہو بارہا فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کی غیر قانونی بستیوں میں توسیع اس نظریے کی عکاسی کرتی ہے، جس سے 'زمینی حقائق' پیدا ہوتے ہیں جو ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کو ناممکن بناتے ہیں۔
کچھ تجزیہ کار غزہ میں جاری نسل کشی کو اس منصوبے پر عمل درآمد کی تیز تر کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں، ناقدین نے حکومت کے نقطہ نظر کو "زیادہ سے زیادہ زمین، کم از کم عرب" کے حصول کے طور پر بیان کیا ہے۔
نیتن یاہو نے منگل کے روز یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل محصور غزہ سے فلسطینیوں کو جانے کی اجازت دے گا کیونکہ فوج وسیع پیمانے پر قتل عام کی تیاری کر رہی ہے۔
انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا، "اگر وہ چاہیں تو انہیں سب سے پہلے جنگی علاقوں کو چھوڑنے اور عام طور پر علاقہ چھوڑنے کا موقع دیں۔
ہم لڑائی کے دوران سب سے پہلے غزہ کے اندر اس کی اجازت دیں گے اور ہم یقینی طور پر انہیں بھی غزہ چھوڑنے کی اجازت دیں گے۔
ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی افواج کے ہاتھوں تقریبا 61 ہزار 600 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر جاری مذمت کا سامنا ہے، جس میں مبینہ جنگی جرائم پر نیتن یاہو کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے وارنٹ گرفتاری اور عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کا مقدمہ شامل ہے۔