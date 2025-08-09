شامی حکومت نے ہفتے کے روز شامی ڈیموکریٹک فورسز (ایس ڈی ایف) کی جانب سے منعقدہ حالیہ کانفرنس کی شدید مذمت کی، جسے جاری مذاکرات کے لیے ایک “سنگین دھچکا” اور 10 مارچ کے معاہدے کی “واضح خلاف ورزی” قرار دیا۔
شامی عرب نیوز ایجنسی (صنا) کے حوالے سے ایک اعلیٰ حکومتی ذریعے نے کہا کہ شمال مشرقی شام میں منعقدہ یہ تقریب “قومی اتحاد کا فریم ورک” نہیں بلکہ “ایک کمزور اتحاد” تھا، جو شام کی وحدت اور خودمختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
دمشق نے شرکاء پر “علیحدگی پسند ایجنڈے رکھنے، غیر ملکی حمایت پر انحصار کرنے، اور امن عمل کے تحت کیے گئے وعدوں سے گریز کرنے” کا الزام عائد کیا۔
حکومت نے “معاندانہ کارروائیوں میں ملوث علیحدگی پسند شخصیات” کی میزبانی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام “شامی مسئلے کو بین الاقوامی بنانے، غیر ملکی مداخلت کو دعوت دینے، اور پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش” کے مترادف ہے۔
حکومت نے خبردار کیا کہ اجلاس میں پیش کیے گئے تجاویز، جن میں ایک نئی “قومی فوج کے مرکز” کی تشکیل، آئینی اعلان میں ترامیم، اور انتظامی تقسیم میں تبدیلیاں شامل ہیں، 10 مارچ کے معاہدے کی دفعات کے خلاف ہیں، جو شمال مشرقی شام کے تمام سول اور فوجی اداروں کو ریاستی ڈھانچے میں ضم کرنے کا حکم دیتا ہے۔
دمشق نے ایس ڈی ایف میں شامل “انتہا پسند کرد دھڑوں” پر الزام لگایا کہ وہ عراق کے قندیل پہاڑوں سے ہدایات لے کر عرب شامیوں کے خلاف “منظم آبادیاتی تبدیلی” کر رہے ہیں، جہاں پی کے کے دہشت گرد گروپ سرگرم ہے۔
مذاکرات کو دمشق منتقل کرنا
حکومت نے زور دیا کہ شامی ریاست کی شکل کا تعین “ایک مستقل آئین کے ذریعے کیا جانا چاہیے جو عوامی ریفرنڈم کے ذریعے منظور ہو”، نہ کہ “دھڑوں کی مفاہمت یا مسلح دباؤ” کے ذریعے۔
کانفرنس کے نتیجے میں، ذریعے نے تصدیق کی کہ شام پیرس میں کسی بھی منصوبہ بند اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا اور “کسی بھی ایسے فریق کے ساتھ مذاکرات سے انکار کرے گا جو کسی بھی نام یا پردے کے تحت ختم شدہ نظام کے دور کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔”
دمشق نے ایس ڈی ایف پر زور دیا کہ وہ 10 مارچ کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے “سنجیدگی سے شامل ہوں” اور بین الاقوامی ثالثوں سے مطالبہ کیا کہ وہ “تمام مذاکرات کو شامی دارالحکومت منتقل کریں”، دمشق کو “شامیوں کے درمیان مکالمے کے لیے جائز اور قومی پتہ” قرار دیا۔
10 مارچ کو، شامی صدارت نے ایس ڈی ایف کو ریاستی اداروں میں ضم کرنے کے معاہدے پر دستخط کا اعلان کیا، ملک کی علاقائی وحدت کی تصدیق کرتے ہوئے اور تقسیم کی کسی بھی کوشش کو مسترد کیا۔
ایس ڈی ایف پر دہشت گرد گروپ وائی پی جی کا غلبہ ہے، جو دہشت گرد پی کے کے کی شامی شاخ ہے۔
بشار الاسد، جو تقریباً 25 سال تک شام کے رہنما رہے، دسمبر میں روس فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں بعث پارٹی کا وہ نظام ختم ہو گیا جو 1963 سے اقتدار میں تھا۔
جنوری میں احمد الشراء کی قیادت میں ایک نئی عبوری انتظامیہ تشکیل دی گئی۔