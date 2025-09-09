بھارت اور اسرائیل نے ایک دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد تجارت اور مالی تعاون کو وسعت دینا ہے، حالانکہ تل ابیب غزہ میں نسل کشی کے باعث بڑھتی ہوئی سیاسی تنہائی کا سامنا کر رہا ہے۔
یہ معاہدہ نئی دہلی میں اسرائیل کے دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ کے تین روزہ دورے کے دوران طے پایا، جنہوں نے اپنی بھارتی ہم منصب نرملا سیتارامن سے ملاقات کی۔
اسرائیلی حکومت کے بیان کے مطابق، یہ پہلا دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدہ ہے جو بھارت نے اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم (OECD) کے کسی رکن کے ساتھ کیا ہے۔
بھارت کی وزارت خزانہ نے اس معاہدے کو ایک "تاریخی سنگ میل" قرار دیا جو فِن ٹیک، بنیادی ڈھانچے، مالیاتی ضوابط اور ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تعاون کو فروغ دے گا۔
سیتارامن نے "سائبر سیکیورٹی، دفاع، جدت اور اعلیٰ ٹیکنالوجی" میں تعاون پر بھی زور دیا۔
سموٹریچ، جنہیں کئی مغربی حکومتوں نے غیر قانونی مغربی کنارے کی بستیوں سے تعلقات کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا ہے، نے اس معاہدے کو "دونوں ممالک کے مشترکہ وژن کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک قدم" قرار دیا۔
انہوں نے ایکس پر لکھا، "آج اسرائیل اور بھارت کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ہماری اقتصادی ترقی، جدت اور باہمی خوشحالی کی عکاسی کرتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہ معاہدہ دونوں ممالک کے سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع کھولے گا، اسرائیلی برآمدات کو مضبوط کرے گا، اور کاروباروں کو دنیا کی سب سے بڑی اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی منڈیوں میں ترقی کے لیے یقین دہانی اور مواقع فراہم کرے گا۔"
دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت 2024 میں 3.9 بلین ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ باہمی سرمایہ کاری تقریباً 800 ملین ڈالر رہی۔
دفاع اور سیکیورٹی تعاون تعلقات کی بنیاد ہے، اور بھارت اسرائیل کا سب سے بڑا اسلحہ کا خریدار ہے۔
یہ معاہدہ ایسے وقت میں طے پایا ہے جب اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے اور بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا ہے، جن میں اکتوبر 2023 سے اب تک 64,500 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت شامل ہے۔
اس کے باوجود، بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے تحت اسرائیل کے قریب ہو گیا ہے۔
نئی دہلی ان اولین دارالحکومتوں میں شامل تھا جنہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اچانک حملے کو "دہشت گردی کا عمل" قرار دے کر مذمت کی اور اس کے بعد فلسطین کے حق میں مظاہروں پر پابندی عائد کر دی، جبکہ اسرائیل کے حق میں ریلیوں کی اجازت دی۔