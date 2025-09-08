چین کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ جاپانی قانون ساز سیکی ہی پر پابندیاں عائد کر رہی ہے، جن پر تائیوان اور دونوں ممالک کے درمیان دیگر تنازعات سے متعلق "غلط بیانی" پھیلانے کا الزام ہے۔
سیکی ہی، جو جاپان کی قومی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن ہیں، چین میں پیدا ہوئے اور بعد میں جاپانی شہریت حاصل کی۔ وہ اپنے چینی نام شی پنگ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔
وزارت نے کہا کہ وہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے سخت ناقد رہے ہیں اور طویل عرصے سے تائیوان، دیاؤیو جزائر (سینکاکو جزائر) اور سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ کے علاقوں سے متعلق "غلط بیانی" پھیلا رہے ہیں۔
وزارت نے مزید کہا کہ سیکی ہی نے متنازعہ یاسوکونی قبرستان پر کھلے عام حاضری دی جو چین اور جاپان کے درمیان چار سیاسی دستاویزات اور چین کے ایک اصول کے نچوڑ کی سنگین خلاف ورزی ہے، اس عمل نے چین کے داخلی معاملات میں مداخلت اور اس کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
یاسوکونی قبرستان 1869 میں شہنشاہ میجی کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا اور اسے ان جاپانی فوجیوں کے لیے وقف کیا گیا تھا جو میجی بحالی کے بعد سے جنگوں میں مارے گئے۔
یہ مقام اب 2.5 ملین جنگی ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، جن میں دوسری جنگ عظیم کے 14 سزا یافتہ جنگی مجرم بھی شامل ہیں۔
یہ قبرستان طویل عرصے سے جاپان اور اس کے ہمسایہ ممالک، خاص طور پر جنوبی کوریا اور چین کے درمیان سفارتی کشیدگی کا باعث رہا ہے، جو ان حاضریوں کو جاپان کی اپنی جنگی تاریخ کو مکمل طور پر تسلیم نہ کرنے کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔
سیکی ہی کے خلاف پابندیوں میں چین کی حدود میں ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں اور دیگر اثاثوں کو منجمد کرنا، چین کی حدود میں تنظیموں اور افراد کو ان کے ساتھ لین دین، تعاون اور دیگر سرگرمیوں میں شامل ہونے سے روکنا، اور ان کے اور ان کے قریبی اہل خانہ کے لیے چین (بشمول ہانگ کانگ اور مکاؤ) میں ویزا جاری کرنے اور داخلے کی ممانعت شامل ہیں۔