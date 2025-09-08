سیاست
جپانی حکومت کی جماعت، ایل ڈی پی کے صدارتی انتخابات کے امیدوار اور لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکرٹری جنرل، توشیمیتسو موٹگی۔ / Reuters
8 ستمبر 2025

جاپان کے سابق وزیر خارجہ توشیمیتسو موتیگی نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی (ایل ڈی پی) کی قیادت کے انتخابات میں حصہ لیں گے، جو وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا کے استعفیٰ دینے کے فیصلے کے بعد ہو رہے ہیں۔

موتیگی، جو ایل ڈی پی کے سابق سیکریٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، نے کہا کہ وہ اپنی جماعت اور حکومتی خدمات  میں حاصل کردہ تجربات کو بروئے کار لاتے  ہوئے اپنے ملک کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنا چاہتے ہیں۔

اتوار کے روز ایشیبا نے ایل ڈی پی کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، جس کی وجہ پارٹی کی انتخابی شکستوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو قرار دیا گیا۔

جولائی میں ایک اہم سیاسی دھچکے کے دوران، ایل ڈی پی کی قیادت  کے حامل حکومتی اتحاد نے ایوان بالا میں اپنی اکثریت کھو دی، جو عوام ک حکومت  کے خلاف رد عمل  اشارہ تھا۔

یہ شکست اکتوبر 2024 میں ایوان نمائندگان کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات میں اسی طرح کے نتائج کے بعد سامنے آئی، جس کے نتیجے میں حکمران اتحاد دونوں ایوانوں میں اقلیت میں آ گیا، جو 1955 میں ایل ڈی پی کے قیام کے بعد پہلی بار ہوا ہے۔

ایشیبا کے اعلان کے بعد، ایل ڈی پی قیادت کے انتخابات کے فارمیٹ اور شیڈول پر تبادلہ خیال کرنے کی توقع ہے۔

موتیگی کے علاوہ، ایل ڈی پی  کے بعض دیگر اراکین بھی پارٹی کی صدارت کے لیے انتخاب لڑنے کے خواہشمند ہیں۔

ایل ڈی پی کے سیکریٹری جنرل ہیروشی موریاما نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ پارٹی اراکین کو براہ راست شرکت کے مواقع فراہم کرنے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔

 

