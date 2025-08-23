صحت، سائنس و ٹیکنالوجی
ترکیہ کی تیز رفتار ٹارگٹ ڈرون سسٹم'شمشیک' کی کامیاب آزمائش
ایک سینئر دفاعی اہلکار کے ایک بیان کے مطابق، ترکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کی طرف سے تیار کردہ طیارہ نظام میں ٹارگٹ ڈرونز اور کامی کازے حملوں کے لیے استعمال ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔
ترک ایئرو اسپیس انڈسٹریز کی جانب سے تیار کردہ ہائی اسپیڈ ٹارگٹ ایئر کرافٹ سسٹم سمسیک۔ [ٹی آر ٹی خبر] / Other
23 اگست 2025

ایک اعلیٰ دفاعی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ترکیہ کے دفاعی نظام، تیز رفتار ہدف ڈرون سسٹم 'شمشیک' کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔

 شمشیک نے اپنے راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف (RATO) نظام کے ذریعے پہلی بار زمین سے اڑان بھری اور ہدف طیاروں اور کامیکازے مشنز میں استعمال ہونے کی صلاحیت حاصل کی، ترکیہ کی دفاعی صنعت کے سیکریٹریٹ کے سربراہ، ہالوک گورگن نے ترکی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم این سوشل پر بتایا۔

ترک ڈیفنس انڈسٹریز کے صدرخالق گیورگن نے ترکیہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم NSosyal پر اعلان کیا  ہےکہ تیز رفتار شمشیک ڈراون  نے اپنے راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف (RATO) سسٹم کے ساتھ پہلی بار زمین سے اڑان بھری اور  اس نے تربیتی ٹارگٹ ہوائی جہاز اور کامی کازے فرائض  کے طور پر استعمال کیے جانے کی  صلاحیت حاصل کر لی ہے۔

انہوں نے لکھا ہے کہ "ہماری دفاعی صنعت نے اپنے ہتھیاروں  کی انوینٹری میں ایک اور اہم صلاحیت شامل کر لی ہے۔"

انہوں نے کہا یہ اقدام مکمل طور پر قومی صلاحیتوں کے بل بوتے تیار کی گئی ٹیکنالوجیز کا ایک ٹھوس مظاہرہ ہے، جو ترکیہ کی عملی لچک کو بڑھائے گا  اور اس کی مزاحمتی قوت کو مضبوطی فراہم کرے گا ۔

انہوں نے مزید کہا، "ہم مستقبل کی دفاعی ضروریات کے لیے جدید حل تیار کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہیں۔"

انہوں نے شمشیک تیار کرنے والی ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز (توساش) کا  اس کاوش پر شکریہ بھی  ادا کیا۔

 

