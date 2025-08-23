ایک اعلیٰ دفاعی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ترکیہ کے دفاعی نظام، تیز رفتار ہدف ڈرون سسٹم 'شمشیک' کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔
ترک ڈیفنس انڈسٹریز کے صدرخالق گیورگن نے ترکیہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم NSosyal پر اعلان کیا ہےکہ تیز رفتار شمشیک ڈراون نے اپنے راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف (RATO) سسٹم کے ساتھ پہلی بار زمین سے اڑان بھری اور اس نے تربیتی ٹارگٹ ہوائی جہاز اور کامی کازے فرائض کے طور پر استعمال کیے جانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ "ہماری دفاعی صنعت نے اپنے ہتھیاروں کی انوینٹری میں ایک اور اہم صلاحیت شامل کر لی ہے۔"
انہوں نے کہا یہ اقدام مکمل طور پر قومی صلاحیتوں کے بل بوتے تیار کی گئی ٹیکنالوجیز کا ایک ٹھوس مظاہرہ ہے، جو ترکیہ کی عملی لچک کو بڑھائے گا اور اس کی مزاحمتی قوت کو مضبوطی فراہم کرے گا ۔
انہوں نے مزید کہا، "ہم مستقبل کی دفاعی ضروریات کے لیے جدید حل تیار کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہیں۔"
انہوں نے شمشیک تیار کرنے والی ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز (توساش) کا اس کاوش پر شکریہ بھی ادا کیا۔