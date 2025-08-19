امریکی خیراتی ادارے HEAL فلسطین اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے زیارتی ویزے جاری کرنا بند کرنے کے امریکی محکمہ خارجہ کے فیصلے پر تنقید کی ہے ۔
کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ زخمی بچوں کو امریکہ میں مختصر مدتی ویزے پر طبی علاج حاصل کرنے سے روک دے گا۔
محکمہ خارجہ نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ ایک مکمل اور جامع جائزہ لینے تک غزہ کے فلسطینیوں کے لیےزیارتی ویزوں کے اجرا پر پابندی عائد کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب دائیں بازو کی سازشی نظریہ ساز لورا لوومر نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی پناہ گزین امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔
HEAL فلسطین نے کہا کہ لوومر کے دعوے کے برعکس کوئی پناہ گزین آبادکاری پروگرام موجود نہیں ہے اور ان کی تنظیم کی کوششیں طبی علاج معالجے کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ پروگرام عطیات سے چلتا ہے اور اس میں امریکی حکومت کا کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوتا۔
اس خیراتی ادارے نے شدید زخمی بچوں کو امریکہ میں عارضی ویزے پر لانے اور ان کا علاج فراہم کرنے کا بندوبست کیا ہے، جو ان کے اپنے ملک میں دستیاب نہیں۔
بیان میں کہا گیا، "علاج مکمل ہونے کے بعد، بچے اور ان کے ساتھ آنے والے خاندان کے افراد مشرق وسطیٰ واپس چلے جاتے ہیں۔"
2025 میں اب تک فلسطینی اتھارٹی کی سفری دستاویزات کے حامل 3,800 سے زائد B1/B2 زیارتی ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، جو غیر ملکیوں کو امریکہ میں طبی علاج حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان میں سے 640 ویزے مئی میں جاری کیے گئے۔
فلسطینی اتھارٹی یہ سفری دستاویزات اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے اور غزہ کے رہائشیوں کو جاری کرتی ہے۔
محکمہ خارجہ نے کہا کہ حالیہ دنوں میں غزہ کے لوگوں کو عارضی طبی-انسانی ویزے کی ایک چھوٹی تعداد جاری کی گئی ہے، لیکن کوئی مخصوص تعداد فراہم نہیں کی۔
اسلاموفوبک بیان بازی
امریکی اسلامی تعلقات کونسل (CAIR) اور فلسطین چلڈرنز ریلیف فنڈ نے ویزے روکنے کے فیصلے کی مذمت کی۔
امریکی اسلامی تعلقات کونسل نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا، "مارکو روبیو نے لورا لوومر کی ہدایات پر عمل کیا، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ آیا ان کا دعویٰ کہ انہوں نے براہ راست بات کی، درست ہے۔"
CAIR نے مزید کہا، "لوومر کے دباؤ کے آگے جھک کر اور امریکی ہتھیاروں سے زخمی ہونے والے فلسطینی بچوں کو امریکہ میں خصوصی طبی دیکھ بھال حاصل کرنے سے روک کر، سیکریٹری روبیو نے ایک بدنام زمانہ متعصب اور اس کے آن لائن ہجوم کو محکمہ خارجہ کی پالیسی پر ویٹو پاور دے دی ہے۔"
لوومر نے نیویارک ٹائمز کو بتایا کہ انہوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے بات کی تاکہ انہیں "اسلامی حملہ آوروں" کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا جا سکے۔
روبیو نے کہا کہ حکومت اس عمل کا جائزہ لے رہی ہے جس کے تحت ایسے ویزے دیے جاتے ہیں، کیونکہ کانگریس کے کچھ اراکین نے انتہا پسندی سے مبینہ تعلقات کے بارے میں خدشات ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دفاتر نے ایسے تعلقات کے شواہد پیش کیے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
اسرائیل نے غزہ میں 62,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا ہے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جب سے یہ قتل عام شروع ہوا۔
فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی WAFA کے مطابق تقریباً 11,000 فلسطینی تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل ہلاکتوں کی تعداد غزہ کے حکام کی رپورٹ کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے، اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ تعداد 200,000 کے قریب ہو سکتی ہے۔
اس قتل عام کے دوران، اسرائیل نے محصور علاقے کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور اس کی پوری آبادی کو عملی طور پر بے گھر کر دیا ہے۔
گزشتہ نومبر میں، بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے ۔
اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگ کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔