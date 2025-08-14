اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے سوڈان میں نیم فوجی پیرا ملٹری دستوں 'آر ایس ایف' کے متوازی حکومتی اتھارٹی کے اعلان کو مسترد کر دیا اور خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام ملکی وحدت، علاقائی سالمیت اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
سلامتی کونسل نے بروز بدھ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ "کونسل کے اراکین نے سوڈان پیرا ملٹری دستوں کے زیرِ قبضہ علاقوں میں متوازی حکومتی اتھارٹی کے قیام کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے ۔ کونسل کو اس بات پر "سخت تشویش" ہے۔ یہ اقدام ملک کو تقسیم کر سکتا ہے اور انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتا ہے"۔
کونسل نے " سوڈان کی خودمختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے ساتھ اپنی وابستگی کا واضح الفاظ میں اعادہ کیا اور زور دیا ہےکہ ان اصولوں سے برعکس مذکورہ یکطرفہ اقدامات نہ صرف سوڈان کے مستقبل کے لئے بلکہ وسیع تر خطے کے امن کے لیے بھی خطرہ ہیں"۔
کونسل کے اراکین نے، جون میں منظور شدہ اور آر ایس ایف سے الفاشر کا محاصرہ ختم کرنے کے مطالبے پر مبنی،اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2736 کا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ الفاشر انسانی امداد کا ایک اہم مرکز ہے لہٰذا ان علاقوں میں لڑائی بند کی جائے جہاں قحط اور شدید غذائی قلت کی اطلاعات مل رہی ہیں۔
بیان میں شہر پر آر ایس ایف کے نئے حملے کی اطلاعات کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ"سلامتی کونسل کے اراکین نے آر ایس ایف پر زور دیا ہےکہ وہ الفاشر تک بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنائے"۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق پیر کو آر ایس ایف کے ایک حملے میں کم از کم 57 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں ابو شوک کیمپ کے 40 بے گھر افراد بھی شامل ہیں۔
کونسل نے سوڈان کے علاقے 'کردفان' میں حالیہ حملوں کی بھی مذمت کی جن کے نتیجے میں بھاری شہری جانی نقصان ہوا اور انسانی امدادی کارروائیاں متاثر ہوئی ہیں۔
مذاکرات کی اپیل
کونسل کے اراکین نے زور دیا ہےکہ لڑائی کے خاتمے، پائیدار جنگ بندی کی یقین دہانی اور سوڈان کے تمام سیاسی و سماجی عناصر کی شرکت سے سیاسی تصفیے کی راہ ہموار کرنے کی خاطر مذاکرات کا دوبارہ آغاز ضروری ہے۔
انہوں نے تمام فریقین سے شہریوں کے تحفظ کا، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا اور قرارداد 2736 پر عمل کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ سنگین خلاف ورزیوں کی جوابدہی کی جائے۔
بیان میں تمام ممالک سے پائیدار امن کے لیے کوششوں کی حمایت اور ایسے اقدامات سے گریز کی بھی اپیل کی ہے جو تنازعے کو ہوا دے سکتے ہیں ۔
واضح رہے کہ اس وقت 'آر ایس ایف' شمالی اور مغربی کردفان کے کچھ حصوں، جنوبی کردفان اور بلیو نائل ریاستوں کے کچھ علاقوں اور دارفور کی پانچ میں سے چار ریاستوں پر قابض ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق سوڈان فوج اور 'آر ایس ایف' کے درمیان اپریل 2023 سے جاری تنازعے میں 20,000 سے زائد افراد ہلاک اور 14 ملین سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔
ایک امریکی یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 130,000 تک پہنچ چکی ہے۔