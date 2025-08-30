ترکیہ
2 منٹ پڑھنے
صدر ایردوان کا ترکیہ کے یوم فتح کے موقع پر بامنی پیغام
ایردوان نے اپنے پیغام میں اس دن کو قوم کے غیر متزلزل ایمان، بہادری کے جذبے اور آزادی و خودمختاری کے لیے اجتماعی جدوجہد کی علامت قرار دیا
صدر ایردوان کا ترکیہ کے یوم فتح کے موقع پر بامنی پیغام
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے 30 اگست یوم فتح اور ترکی مسلح افواج کے دن کے موقع پر آتاترک کے مزار کا دورہ کیا۔ / AA
30 اگست 2025

صدر رجب طیب ایردوان نے تاریخ ترکیہ کے ایک اہم موڑ 30 اگست یوم فتح کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا۔

ایردوان نے اپنے پیغام میں اس دن کو قوم کے غیر متزلزل ایمان، بہادری کے جذبے اور آزادی و خودمختاری کے لیے اجتماعی جدوجہد کی علامت قرار دیا۔

انہوں نے کہا، "یہ عظیم فتح، جو ہماری بہادر فوج کی حب الوطنی اور قوم کی متحدہ قوت ارادی کے ذریعے حاصل کی گئی، غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ہماری آزادی کا راستہ ہموار کیا۔"

ایردوان نے اس بات پر زور دیا کہ یوم فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں بلکہ ترک قوم کی وجود کی جدوجہد اور اس کی دائمی آزادی کا "احیاء" بھی ہے۔

جمہوریہ ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں 26 اگست 1922 کو شروع ہونے والی عظیم جارحانہ مہم، جو یوم فتح کا حصہ تھی، نے ترکیہ کی آزادی کو یقینی بنایا اور اسی سال 18 ستمبر کو مکمل ہوئی۔

ترک قوم اپنی آزادی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتی

مجّوزہ

صدر اردوان نے کہا کہ یوم فتح نے نہ صرف ترک قوم بلکہ تمام مظلوم اقوام کو امید دی جو غلامی کے زیر اثر تھے۔

انہوں نے کہا، "اس فتح کے ذریعے ترک قوم نے ایک بار پھر پوری دنیا کو اعلان کیا کہ یہ قوم کبھی زیر نہیں ہوگی، کبھی غلامی قبول نہیں کرے گی، اور اپنی آزادی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔"

صدر نے اس بات پر زور دیا کہ قوم کا فرض ہے کہ وہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ آزادی کے مشعل کو ایک مضبوط مستقبل کی طرف لے جائے۔

انہوں نے اپنے پیغام کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا، "اس بامعنی دن پر میں خاص طور پر غازی مصطفیٰ کمال اتاترک اور ان کے ساتھیوں اور ان شہداء، جنہوں نے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کیں کی مغفرت کا دعا گو ہوں، اور اپنے بہادر غازیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔"

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us