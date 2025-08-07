امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کے اعلان کے بعد اپنے پہلے بیان میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ ملک کے کسانوں کے مفادات پر سمجھوتہ نہیں کریں گے چاہے انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔
ٹرمپ نے جمعرات کے روز جنوبی ایشیائی ملک پر اضافی 25 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد امریکہ کو برآمد کی جانے والی ہندوستانی مصنوعات پر کل ٹیکس 50 فیصد ہو گیا ہے ، جو کسی بھی امریکی تجارتی شراکت دار پر عائد سب سے زیادہ ہے۔
مودی نے جمعرات کو نئی دہلی میں ایک تقریب میں کہا، 'ہمارے لئے، ہمارے کسانوں کی فلاح و بہبود سب سے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے کسانوں، ڈیری سیکٹر اور ماہی گیروں کی فلاح و بہبود پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مجھے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات بھارت کے وسیع زرعی اور ڈیری شعبوں کو کھولنے اور روسی تیل کی خریداری روکنے پر اختلافات پر مذاکرات کے پانچ دور کے بعد ناکام ہوگئے تھے۔
مودی نے براہ راست امریکی محصولات یا تجارتی مذاکرات کا حوالہ نہیں دیا۔
ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیا ٹیرف 28 اگست سے نافذ العمل ہوگا جس کا مقصد روس سے تیل کی خریداری پر بھارت کو سزا دینا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے اور بھارت اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔
امریکہ نے ابھی تک چین کے لئے اسی طرح کے کسی بھی ٹیرف کا اعلان نہیں کیا ہے ، جو روسی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کو اب تک اس لیے بچایا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس نایاب معدنیات اور اس طرح کی دیگر اجناس کے ذخائر کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ سودے بازی کی چپ ہے، جس کی بھارت کے پاس کمی ہے۔
بھارت کی وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سکریٹری دمو روی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکی محصولات میں اضافے میں منطق کا فقدان ہے۔ لہٰذا یہ ایک عارضی مسئلہ ہے جس کا ملک کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یقین ہے کہ دنیا اس کا حل تلاش کر لے گی۔
این ڈی آئی اے نئے اتحاد وں پر نظر یں جمائے ہوئے
انڈیا نے یہ اشارہ دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں کہ ٹرمپ کے محصولات کے پیش نظر اسے آنے والے مہینوں میں دیگر شراکت داریوں پر غور کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان برسوں میں بدترین سفارتی محاذ آرائی ہوئی ہے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی گزشتہ سات برسوں میں اپنے پہلے دورہ چین کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں واشنگٹن کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی تجویز دی گئی ہے۔
برازیل کے صدر لوئیز اناسیو ڈی سلوا نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ترقی پذیر ممالک کے برکس گروپ کے درمیان بات چیت کا آغاز کریں گے کہ ٹرمپ کے محصولات سے کیسے نمٹا جائے۔
انہوں نے کہا کہ وہ جمعرات کو مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ اور دیگر رہنماؤں کو فون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ برکس گروپ میں روس اور جنوبی افریقہ بھی شامل ہیں۔
روی نے کہا کہ "ہم خیال ممالک تعاون اور اقتصادی روابط کی تلاش کریں گے جو تمام فریقوں کے لئے باہمی طور پر فائدہ مند ہوں گے۔