جاپان نے ہیروشیما پر امریکی جوہری بمباری کی 80 ویں برسیہ کے موقع پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مطالبے کی تجدید کی۔
جاپان کے وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا نے عالمی سطح پر جوہری تخفیف اسلحہ کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ جاپان واحد ملک ہے جسے جنگ کے دوران ایٹم بم کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے بدھ کے روز ہیروشیما شہر کے پیس میموریل پارک میں منعقدہ ایک تقریب کے شرکاء سے کہا کہ جب میں نے ہیروشیما پیس میموریل میوزیم کا دورہ کیا، تو میں نے اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ ان ناقابل برداشت واقعات اور یادوں کو ختم نہیں ہونے دیا جانا چاہئے اور آنے والی نسلوں کو سونپا جانا چاہئے۔
انہوں نے کہا کہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے جانے کے 80 سال گزر چکے ہیں جس نے اس شہر کو ایک لمحے میں ایک جلتی ہوئی بنجر زمین میں تبدیل کر دیا اور میں اپنی جانیں گنوانے والوں کی روحوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔
ایک تقریر میں ہیروشیما کے میئر کازومی متسوئی نے یوکرین میں روس کی جنگ اور غزہ پر اسرائیلی جنگ کے پس منظر میں "دنیا بھر میں فوجی اضافے کی طرف تیزی سے رجحان" کے بارے میں متنبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ واقعات بین الاقوامی برادری کو تاریخ کے سانحات سے سیکھنے والے سبق کو واضح طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔
یہ تقریب مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بج کر 15 منٹ پر شروع ہوئی جس وقت امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر بم گرایا تھا۔
اس دھماکے نے شہر کو تباہ کر دیا اور اس سال کے آخر تک ایک اندازے کے مطابق 140،000 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید ہزاروں افراد تابکاری سے متعلق بیماریوں کا شکار ہوئے۔
لٹل بوائے" کے تین دن بعد 9 اگست کو ایک اور ایٹم بم نے ناگاساکی میں 74,000 افراد کو ہلاک کر دیا۔ شاہی جاپان نے 15 اگست کو ہتھیار ڈال دیے ، جس سے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ آج ہیروشیما 1.2 ملین کی آبادی والا ایک پھلتا پھولتا شہر ہے لیکن یہ حملے بہت سے لوگوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔
تقریب کے موقع پر تقریبا 55,000 افراد قبرستان کے سامنے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہو گئے۔
متسوئی کازومی نے پارک کے قبرستان میں متاثرین کی تازہ ترین فہرست رکھی۔ اب 349,246 نام ہیں.
طلوع آفتاب سے پہلے حملے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے اہل خانہ بھی دعا کے لیے پہنچے۔ اپنے پوتے کے ساتھ وہیل چیئر پر پہنچنے والی 96 سالہ یوشی یوکویاما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کے والدین اور دادا دادی بم دھماکے کا نشانہ بنے تھے۔
"میرے دادا بم دھماکے کے فورا بعد فوت ہو گئے، جبکہ میرے والد اور والدہ دونوں کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد فوت ہو گئے۔ میرے سسر کا بھی انتقال ہو گیا، اس لیے میرے شوہر جنگ کے بعد میدان جنگ سے واپس آنے پر انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ اب بھی مشکلات کا شکار ہیں۔
بدھ کی تقریب میں تقریبا 120 ممالک اور خطوں کے ریکارڈ شامل ہونے والے تھے، جن میں پہلی بار تائیوان اور فلسطینی نمائندے بھی شامل تھے۔ امریکہ ، جس نے بم دھماکوں کے لئے باضابطہ طور پر کبھی معافی نہیں مانگی ہے - کی نمائندگی جاپان میں اس کے سفیر نے کی جبکہ روس اور چین غیر حاضر تھے۔
اپنے امن اعلامیے میں کازومی نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ ہیروشیما کا دورہ کریں اور جوہری ہتھیاروں سے ہونے والی تباہی کا براہ راست مشاہدہ کریں۔ انہوں نے مکالمے اور اعتماد پر مبنی ایک نئے بین الاقوامی سلامتی فریم ورک پر زور دیا۔
ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی دھماکوں کے زندہ بچ جانے والوں کی تعداد کم ہو کر ایک لاکھ سے بھی کم رہ گئی ہے جن کی اوسط عمر 86 سال سے زیادہ ہے، حکام اور کارکنوں نے ان کی کہانیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔