بنگلہ دیش کی سرحد سے متصل ریاست آسام کے ہندو قوم پرست رہنما نے اعلان کیا ہے کہ وہ مقامی باشندوں کو اسلحہ لائسنس جاری کرے گی۔
آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا شرما نے اس سے پہلے متنبہ کیا تھا کہ آسامی بولنے والی آبادی کو "بنگلہ دیش کی طرف سے اور یہاں تک کہ ان کے اپنے گاؤں میں بھی حملوں کے خطرے کا سامنا ہے"۔
تقریبا 31 ملین کی آبادی والی شمال مشرقی ریاست متعدد نسلی، لسانی اور مذہبی اختلافات کا شکار ہے، اور گزشتہ دہائیوں میں متعدد خونی جھڑپوں سے پریشان تھی۔
2011 کی تازہ ترین قومی مردم شماری کے مطابق، مسلمان آبادی کا تقریبا 35 فیصد ہیں، جن میں سے زیادہ تر بنگالی بولنے والے ہیں، جبکہ باقی زیادہ تر ہندو ہیں۔
شرما نے چہارشنبہ کے روز ایک ویب سائٹ متعارف کرانے کا اعلان کیا تھا جہاں مقامی لوگ جو اپنی زندگیوں کو خطرہ سمجھتے ہیں اور حساس علاقوں میں رہتے ہیں وہ اسلحہ لائسنس کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔
بھارت میں اسلحے پر قابو پانے کے لیے سخت قوانین موجود ہیں اور ناقدین اور حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس اقدام کی مذمت کی ہے، جسے کسی اور چیز سے زیادہ سیاسی بیان بازی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
اپوزیشن کانگریس کے قانون ساز گورو گوگوئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا، 'اس سے گینگ تشدد اور ذاتی انتقام پر مبنی جرائم کو فروغ ملے گا۔
شرما کا تعلق وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) سے ہے۔
یہ قدم شرما کی بی جے پی حکومت کی جانب سے آسام بولنے والے اکثریتی لوگوں کی حمایت کرنے والی وسیع تر عوامیت پسند مہم کا حصہ ہے، جس میں بڑے پیمانے پر بے دخلی مہم بھی شامل ہے، جسے انہوں نے "غیر قانونی غیر ملکی یا مشکوک شہری" قرار دیا ہے۔
اسے بڑے پیمانے پر بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بنگالی ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کی قومی زبان ہے اور ہندوستانی ریاستوں مغربی بنگال، تریپورہ، جھاڑکھنڈ اور آسام کی باراک وادی کے علاقے کی سرکاری زبان بھی ہے۔
یہ ہندی کے بعد ہندوستان میں دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔
تقریبا 97 ملین نسلی بنگالی ہندوستانی شہری ہیں ، جن کی جڑیں آسام میں 1947 میں برطانوی شاہی حکمرانی کے خونی خاتمے کے بعد اس خطے یعنی موجودہ بنگلہ دیش کے قیام سے بہت پہلے سے موجودہیں۔
آسام پہلی ریاست تھی جس نے 2019 میں شہریت کی تصدیق کے متنازعہ عمل کو نافذ کیا تھا ، جس میں تقریبا 20 لاکھ افراد کو شامل نہیں کیا گیا تھا ، جن میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔
آسام میں گزشتہ ایک سال کے دوران بنگلہ دیش کی آمرانہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جو کبھی مودی کی بی جے پی کی قریبی اتحادی تھی۔
شرما نے متنبہ کیا ہے کہ سرحدی اضلاع میں "مقامی لوگ" "بنگلہ دیش میں حالیہ واقعات کی وجہ سے عدم تحفظ کے ماحول میں رہتے ہیں"۔