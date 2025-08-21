صومالیہ کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان کا 2011 میں صومالیہ کا دورہ ایک تاریخی موڑ تھا جس نے ملک کی تقدیر بدل دی۔
صومالیہ کے بندرگاہوں اور بحری نقل و حمل کے وزیر عبدالقادر محمد نور نے ایک انٹرویو میں انادولو کو بتایا کہ اگست 2011 میں ایردوان کا دورہ 1990 میں صومالیہ کے ریاستی ڈھانچے کے خاتمے کے بعد کے مشکل ترین دور میں سے ایک کے دوران ہوا۔
نور نے کہا کہ ایردوان کا اپنی اہلیہ امینہ ایردوان ، بچوں اور وزراء کے ساتھ موغادیشو کا دورہ صومالیہ میں ایک ناقابل فراموش دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ، جو اُس وقت اپنی تاریخ کے سب سے شدید خشک سالی سے دوچار تھا۔
صومالی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دورہ ملک کو تنہائی سے نکالنے اور بین الاقوامی برادری کے ایجنڈے پر لانے سمیت ترکیہ اور صومالیہ کے تعلقات کو اسٹریٹجک سطح تک لے جانے میں ایک اہم موڑ ہے۔
نور نے کہا کہ ان دنوں صومالیہ ایک ایسا ملک تھا جو دنیا سے الگ تھلگ تھا اور امداد سے محروم تھا، جب صدر ایردوان اپنی کابینہ، اہل خانہ اور اپنے تمام عہدیداروں کے ساتھ صومالیہ پہنچے تو ایک اہم موڑ آیا۔
نور نے اس بات پر زور دیا کہ ایردوان کے دورے کے بعد سے ہم نے ہر دن ترقی کی ہے۔ صومالیہ کی تعمیر نو میں ترکیہ کا کردار اہم رہا ہے۔
نور نے کہا کہ ترکیہ نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کی ترقی اور اس کے عوام کی خوشحالی میں صومالیہ کی حمایت کی ہے۔
منصوبہ بندی، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کی وزارت میں صومالی سرمایہ کاری کے فروغ کے ڈائریکٹر محمد دھوبو نے ایردوان کے دوروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 2011 کا دورہ انسانی امداد کے لئے تھا لیکن 2016 میں دوسرا دورہ ایک ترقیاتی دورہ تھا۔
دھوبو نے بتایا کہ صومالیہ میں ترکیے کا کردار سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے پر منتقل ہو گیا ہے۔
آج ، صومالیہ ترکیہ کی افریقی توسیع کی علامت بن گیا ہے۔ ترک کمپنیاں صومالیہ کے بنیادی ڈھانچے اور روزمرہ زندگی میں ایک نمایاں نام ہیں جبکہ دونوں ممالک توانائی، ماہی گیری اور یہاں تک کہ خلا میں نئے تعاون کی تلاش کر رہے ہیں.