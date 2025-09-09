غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
غزہ کی 50 بلند عمارتیں مٹی کا ڈھیر بنادی ہیں مزید گرائیں گے: نیتین یاہو
اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین  نیتن یاہو نے فخر سے کہا ہے کہ ان کی افواج نے غزہ شہر میں دو دن کے اندر 50 رہائشی ٹاورز کو تباہ کر دیا ہے اور اس علاقے کے سب سے بڑے شہری مرکز پر قبضہ کرنے کے منصوبوں کے ایک حصے کے طور پر مزید مسمار کرنے کا وعدہ کیا ہے
غزہ کی 50 بلند عمارتیں مٹی کا ڈھیر بنادی ہیں مزید گرائیں گے: نیتین یاہو
/ AP
9 ستمبر 2025

اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین  نیتن یاہو نے فخر سے کہا ہے کہ ان کی افواج نے غزہ شہر میں دو دن کے اندر 50 رہائشی ٹاورز کو تباہ کر دیا ہے اور اس علاقے کے سب سے بڑے شہری مرکز پر قبضہ کرنے کے منصوبوں کے ایک حصے کے طور پر مزید مسمار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پچھلے دو دنوں میں ان میں سے 50 ٹاور گر چکے ہیں۔

 نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ فضائیہ نے انہیں گرایا ہے یہ تو شروعات ہے ، ہماری افواج   اب غزہ شہر میں منظم ہو رہی ہیں ۔

انہوں نے رہائشیوں  کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک   طاقتور آپریشن کا پیش خیمہ ہے لہذا میں غزہ کے رہائشیوں سے کہتا ہوں کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔

فلسطینی گروپ حماس نے ان بیانات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی برادری کے سامنے کھلے عام  سرزد  جرائم کی بدترین شکلوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔

 یاد رہے کہ جمعہ کے روز اسرائیلی  قوتوں  نے غزہ شہر میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو سینکڑوں بے گھر شہریوں کو پناہ دے رہی تھیں ۔

غزہ کے صحت کے حکام کے مطابق ، اسرائیل اکتوبر 2023 سے اب تک 64،500 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔

مجّوزہ

نسل کشی نے  علاقے  کو تباہ کر دیا ہے ، تقریبا پوری آبادی کو بے گھر کر دیا ہے اور انہیں بھوکا چھوڑ  دیا ہے۔

بین الاقوامی قانونی اداروں نے اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی ہے۔

گزشتہ نومبر میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یاوو گیلنٹ کے جنگی  اور انسانیت سوز جرائم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔

اسرائیل کو غزہ میں اس کے طرز عمل پر عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔

عالمی تنقید کے باوجود نیتن یاہو نے اس مہم کو وسعت دینے کا عہد کیا اور کہا کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔

 

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us