پاکستان کے وزیر دفاع نے قطر پر اسرائیلی حملوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ "بدمعاش ریاست" اسرائیل کے خلاف "معاشی طاقت" کا فائدہ اٹھائیں۔
انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ مسلم ممالک ایک بدمعاش ریاست اسرائیل کے خلاف متحد ہوں۔ ایجنڈا یہ ہے کہ مسلم دنیا سے جامع طور پر نمٹا جائے اور ان کی جو بھی معاشی طاقت ہے اسے بے اثر کیا جائے۔ خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا کہ یہ سوچنا کہ اسرائیل کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گا وہ ایک حماقت ہے۔
خواجہ آصف نے اپنے جوہری حریف بھارت کے خلاف پاکستان کی حالیہ کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے اپنی پرعزم حکومت اور فوجی افواج کے ساتھ ایک ایسے ملک کا مقابلہ کیا ہے جو اس سے پانچ گنا بڑا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ریاست ہے لیکن ایک پرعزم حکومت اور الحمد للہ بہادر پیشہ ور مسلح افواج کے ساتھ ہندوستان کا پانچ گنا بڑا مقابلہ کیا اور انہیں سبق سکھایا۔
کوئی بھی آپ کے لئے سیکیورٹی انڈر رائٹ نہیں کرتا ہے۔
جوہری ہتھیاروں سے لیس ہمسایہ ممالک نے مئی میں امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی پر اتفاق کرنے کے بعد تقریبا تین دہائیوں میں اپنی بدترین لڑائی روک دی تھی ، جس میں سینکڑوں ڈرونز ، میزائلوں اور لڑاکا طیاروں کے چار دن تک پہنچنے والے حملوں کے بعد ، جس میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ہزاروں افراد اپنی سرحد اور متنازعہ کشمیر میں اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوگئے تھے۔
اس جنگ میں تین رافیل طیاروں سمیت کم از کم پانچ بھارتی طیارے مار گرائے تھے۔
ابتدا میں بھارت نے طیاروں کے نقصان سے انکار کیا تھا لیکن بعد میں اس کے حکام نے تسلیم کیا تھا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے بار بار جنگ بندی کے لیے اپنی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔
تاہم نئی دہلی نے جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار کی تردید کی ہے جبکہ اسلام آباد نے امریکی رہنما کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔
اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے متنبہ کیا تھا کہ اشتعال انگیزی علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے دوحہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے غیر قانونی اور گھناؤنی بمباری کی شدید مذمت کرتا ہوں، جس میں رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا اور بے گناہ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت کا یہ اقدام مکمل طور پر بلاجواز ہے، قطر کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک انتہائی خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اسرائیل کی جارحیت کے خلاف قطر اور فلسطینی عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔
دریں اثناء قطر کے وزیر اعظم نے متنبہ کیا ہے کہ ان کا ملک دوحہ میں اسرائیل کے مہلک حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اسے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک "اہم لمحہ" قرار دیا ہے اور "پورے خطے سے جواب" کا مطالبہ کرتا ہے۔
وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے منگل کو دیر گئے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل نے ایسے ہتھیار استعمال کیے جن کا قطر کے فضائی دفاعی ریڈار نے سراغ نہیں لگایا۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج ہم ایک فیصلہ کن لمحے پر پہنچ گئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی وحشیانہ کارروائیوں کا پورے خطے کی طرف سے جوابی کارروائی ہونی چاہیے