اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے دوحہ پر اسرائیل کے تازہ ترین حملے کے بعد قطر کے ساتھ کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں قطر اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والے تمام ممالک سے کہتا ہوں کہ یا تو انہیں ملک بدر کریں یا انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ، ہم کریں گے ۔
نیتن یاہو نے دوحہ میں منگل کو حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے حملے کا دفاع کرتے ہوئے ایک ویڈیو خطاب میں اس بات کا اعلان کیا۔
اگرچہ حماس کی کوئی بھی سینئر سیاسی شخصیت ہلاک نہیں ہوئی ، حماس نے پانچ نچلے درجے کے ارکان کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے ، جن میں غزہ میں گروپ کے رہنما اور اس کے اعلی مذاکرات کار خلیل الحیا کا بیٹا اور تین باڈی گارڈز بھی شامل ہیں۔
اپنے بیان میں نیتن یاہو نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کو امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں سے تشبیہ دی ، جسے واشنگٹن نے اپنی نام نہاد "دہشت گردی کے خلاف جنگ" شروع کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔
انہوں نے قطر پر حماس کے رہنماؤں کو "حویلیوں میں" مالی اعانت اور پناہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے دہشت گردوں کا شکار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل وہی کیا جو امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ کے دہشت گردوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی تعریف کرنے والے ممالک کو اب اسرائیل کی مذمت کرنے پر "خود سے شرمندہ ہونا چاہیے"۔
اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے لندن میں ڈیلی میل کو بتایا کہ اسرائیل نے الحیا کو نشانہ بنایا کیونکہ وہ امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔
نیتن یاہو پر یرغمالیوں کے خاندانوں کی طرف سے بھی جنگ بندی کے مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
قطر نے مصر اور امریکہ کے ساتھ ثالثی میں مرکزی کردار ادا کیا ہے اور جنگ بندی کے مذاکرات کے دوران حماس کے وفود باقاعدگی سے دوحہ اور قاہرہ کا سفر کرتے رہے ہیں۔
قطر نے فوری طور پر نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے "لاپرواہی" اور "مستقبل میں ریاستی خودمختاری کی خلاف ورزیوں کی واضح دھمکیاں" قرار دیا۔
دوحہ میں حماس کے سیاسی دفتر کی میزبانی قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے معاہدوں کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ حماس کے دفتر کی میزبانی قطر کی ثالثی کی کوششوں کے فریم ورک کے تحت کی گئی جس کی درخواست امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہمیشہ سرکاری اور شفاف انداز میں بین الاقوامی حمایت اور امریکی اور اسرائیلی وفود کی موجودگی میں ہوتے تھے۔
بیان میں نیتن یاہو کا نائن الیون کے بعد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے موازنے کو جارحیت کا جواز پیش کرنے کی "گمراہ کن اور مایوس کن کوشش" قرار دیتے ہوئے مسترد کردیا گیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کے بیانات "ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتے ہیں جو بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ اور عالمی تنہائی کو گہرا کرنے کا سامنا کرتے ہوئے ووٹ اکٹھا کرنے کے لئے انتہا پسندانہ بیان بازی پر انحصار کرتا ہے۔"
قطر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت دار کے طور پر ثالثی کا کردار جاری رکھے گا لیکن کہا ہے کہ وہ اپنی خودمختاری کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ نیتن یاہو کو ان کے لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔
دوحہ نے بین الاقوامی برادری سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی "اشتعال انگیز، اسلاموفوبیا کی بیانی" اور امن کے اقدامات کو کمزور کرنے والی "سیاسی دھوکہ دہی" کی کوششوں کو مسترد کرے۔
یہ حملہ اکتوبر 2023 میں غزہ میں نسل کشی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے سب سے جرات مندانہ اقدامات میں سے ایک ہے۔
حماس نے کہا کہ وہ اس کے جواب میں اپنی فیصلہ سازی میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی۔
حماس کے سینیئر عہدیدار حسام بدران نے کہا کہ اسرائیل کے جرائم سے قیادت کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی دیگر دھڑوں کے ساتھ ہمارے ہم آہنگی پر اثر پڑے گا۔
قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانا اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ، مصر اور دوحہ سمیت ثالثوں نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کی تجویز کو بچانے کی کوشش کی۔
ناقدین نے متنبہ کیا ہے کہ اس حملے سے بات چیت کا خطرہ ہے۔
تاہم ، نیتن یاہو کی مخالفت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف وسیع تر جنگ کے حصے کے طور پر اسرائیل کی جارحیت کو دوبارہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں ، یہاں تک کہ ایک اہم خلیجی ثالث کے ساتھ سفارتی محاذ آرائی کے خطرے کے باوجود بھی۔
قطر، جس نے طویل عرصے سے حماس کے ساتھ کھلے راستے رکھے ہوئے ہیں، اب خود کو براہ راست اسرائیل کے چوراہے میں پاتا ہے، جس سے علاقائی کشیدگی کے خدشات بڑھ رہے ہیں اور پہلے سے ہی جنگ بندی کی سفارت کاری کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے