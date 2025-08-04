سینٹ لوئس اور الینوائے کے علاقے میں بوئنگ کے لڑاکا طیاروں کو جمع کرنے والے 3200 سے زائد یونین ارکان نے گزشتہ روز معاہدے کی دوسری پیش کش کو مسترد کرنے کے بعد پیر کو ہڑتال کی۔
بوئنگ ڈیفنس کا کہنا ہے کہ وہ کام روکنے کے لیے تیار ہے اور ایک ہنگامی منصوبے پر عمل درآمد کرے گا جس میں غیر مزدور کارکنوں کو استعمال کیا جائے گا۔
کمپنی کے مطابق، مسترد کیے گئے چار سالہ معاہدے سے اوسط اجرت میں تقریبا 40 فیصد اضافہ ہوتا اور اس میں 20 فیصد عام اجرت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ 5،000 ڈالر کی توثیق کا بونس بھی شامل ہوتا ہے جس میں وقتا فوقتا اضافہ، چھٹیوں کا زیادہ وقت اور بیماری کی چھٹیاں بھی شامل تھیں۔
بوئنگ کے نائب صدر اور سینٹ لوئس کے جنرل منیجر ڈین گیلیئن نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ سینٹ لوئس میں ہمارے ملازمین نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا جس میں اوسط اجرت میں 40 فیصد اضافہ ہوا تھا۔
یہ پیشکش بڑی حد تک وہی تھی جو پہلی پیش کش تھی جسے ایک ہفتہ پہلے بھاری اکثریت سے مسترد کردیا گیا تھا۔
ڈسٹرکٹ 837 کے سربراہ ٹام بوئلنگ نے ایک بیان میں کہا کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف مشینسٹس اینڈ ایرو اسپیس ورکرز ڈسٹرکٹ 837 کے ممبران "ایک معاہدے کے مستحق ہیں جو ان کی مہارت، لگن اور ہمارے ملک کے دفاع میں ان کے اہم کردار کی عکاسی کرتا ہے۔
بوئنگ کے سی ای او کیلی اورٹبرگ نے دوسری سہ ماہی کے نتائج کے بارے میں تجزیہ کاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہڑتال کے اثرات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور کہا کہ کمپنی نے گزشتہ سال ڈسٹرکٹ 751 کے ممبروں کی سات ہفتوں کی ہڑتال کا سامنا کیا تھا، جو شمال مغرب میں تجارتی جیٹ طیارے بناتے ہیں اور ان کی تعداد 33،000 ہے۔
"انہوں نے کہا کہ میں ہڑتال کے مضمرات کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوں، ہم اس کے ذریعے اپنا راستہ اختیار کریں گے۔
ضلعی 837 کارکنوں نے بوئنگ کے ایف -15 اور ایف / اے -18 لڑاکا طیاروں ، ٹی -7 ٹرینر ، اور ایم کیو -25 کو جمع کیا ، جو امریکی بحریہ کے لئے ایک فضائی ایندھن بھرنے والا ڈرون ہے۔
بوئنگ کا دفاعی ڈویژن سینٹ لوئس کے علاقے میں امریکی فضائیہ کے نئے لڑاکا طیارے ایف 47 اے کی مینوفیکچرنگ کی تنصیبات میں توسیع کر رہا ہے۔
ڈسٹرکٹ 751 کی ہڑتال چار سالہ معاہدے کی منظوری کے ساتھ ختم ہوئی جس میں اجرت میں 38 فیصد اضافہ شامل تھا۔