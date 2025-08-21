کھیل
2 منٹ پڑھنے
اٹلی: اسرائیل پر پابندی لگائی جائے
اسرائیل کی، بین الاقوامی میچوں میں، شرکت پر  پابندی لگائی جائے: اے آئی اے سی
اٹلی: اسرائیل پر پابندی لگائی جائے
اٹلی بمقابلہ اسرائیل یوفا نیشنز لیگ میچ سے قبل اودین میں فلسطین کے حق میں مارچ / AA
21 اگست 2025

اٹلی کے فٹبال کوچوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی، بین الاقوامی میچوں میں، شرکت پر  پابندی لگائی جائے۔

اٹلی کی خبر رساں ایجنسی ANSA کے مطابق اٹلی کی کوچ سوسائٹی 'اے آئی اے سی' نےمنگل کے روز اطالوی فٹبال فیڈریشن (FIGC) کے صدر گیبریل گراوینا کو ارسال کردہ  خط میں مطالبہ کیا ہے کہ " غزہ کے لیے کارروائی کی جائے" ۔

 مراسلے میں UEFA اور FIFA سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ،اسرائیل کی بین الاقوامی میچوں میں شرکت پر پابندی کی   تجویز پیش کریں۔

اطالوی قومی فٹبال ٹیم، ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں  فٹبال عالمی کپ  کے کوالیفائنگ میچوں میں  اسرائیلی ٹیم  کا سامنا کرے گی۔

مجّوزہ

رینزو اولیویری  کی زیرِ قیادت 'کوچ سوسائٹی ' نےکہا ہے کہ یہ "محض ایک علامتی قدم  ہی  نہیں ہے  بلکہ ایک ضروری ترجیح بھی " ہے۔ یہ ایک "اخلاقی فریضہ" ہے جس کا اظہار ٹیم کی پوری  قیادت نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔

اولیویری نے کہا ہے کہ"کھیلوں کی بنیاد میں کارفرما انسانی اقدارہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم ایسے خوفناک نتائج کے حامل ظلم و جبر کی مخالفت کریں "۔

واضح رہے کہ اسرائیل، اکتوبر 2023 سے غزہ میں 62,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل  کر چُکا ہے۔ حملوں میں پورے  علاقے کو قصداً تباہ کر چکا ہے اور علاقے کے لئے خوراک کی ناکہ بندی کر کے فلسطینیوں کو ارادی قحط  کا محکوم بنائے ہوئے ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us