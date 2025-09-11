نیدرلینڈز نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بین گویر اور وزیر خزانہ بیزلیل سموتریچ پر شینگن کے تمام 29 ممالک میں داخلے پر سرکاری طور پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔
ڈچ حکومت نے جولائی کے اوائل میں دونوں اسرائیلی وزراء پر پابندی عائد کرنے کے ارادے کا اعلان کیا تھا اب اُس نے غزہ کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ سے متعلق "غیر معمولی حالات" کا حوالہ دیتے ہوئے اب انہیں سرکاری طور پر "ناپسندیدہ شخص" قرار دیا گیا ہے۔
یہ پابندی شینگن انفارمیشن سسٹم میں داخل کی گئی ہے ، جس میں یورپ بھر کے تمام سرحدی حکام کو وزراء کو داخلے سے انکار کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔
تاہم ، ہارٹز نے اطلاع دی ہے کہ کچھ حکومتیں اپنے سرحدی حکام کو پابندی کو نظرانداز کرنے کی ہدایت کرسکتی ہیں ، جس سے ممکنہ طور پر یورپی یونین میں نفاذ میں تضادات پیدا ہوسکتے ہیں۔
ڈچ حکومت کا تازہ ترین فیصلہ اسپین کی طرف سے اسی طرح کے اقدام کے بعد سامنے آیا ہے ، جس نے اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار کی طرف سے دو ہسپانوی وزراء پر ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کے اعلان کے بعد بین گویر اور سموٹریچ پر پابندی عائد کردی تھی۔
ہسپانوی وزیر خارجہ خوزے مینوئل البارس نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایک انتقامی اقدام ہے جس میں ان اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو "نسل کشی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں یا جنگی جرائم میں براہ راست ملوث ہیں۔"
یہ اقدام وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی طرف سے اعلان کردہ وسیع تر ہسپانوی اقدامات کا حصہ ہے جس کا مقصد غزہ کے خلاف جاری جنگ پر اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے۔
اسپین نے نو میں سے آٹھ اقدامات نافذ کیے ہیں ، جن میں اسلحے کی پابندی ، اسرائیل کو اسلحہ یا فوجی ایندھن لے جانے والے بحری جہازوں اور طیاروں پر ہسپانوی بندرگاہوں یا فضائی حدود کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
اس سال کے شروع میں ، سلووینیا یورپی یونین کا پہلا رکن بن گیا جس نے بین گویر اور سموٹریچ کو "نسل کشی کے بیانات" دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے غیر مطلوب قرار دیا تھا۔
سلووینیا کی حکومت نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی آباد کاروں کے گروہوں کی حمایت کرنے والے دونوں وزرا نے اسرائیل کے چھاپوں اور حملوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف تشدد کو بھڑکایا تھا۔
بلقان ملک نے اسرائیل پر اسلحے کی جامع پابندی بھی عائد کردی ہے ، جس میں یورپی یونین کی عدم فعالیت کا حوالہ دیتے ہوئے اسلحے کی درآمد ، برآمد اور نقل و حمل پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔
آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ناروے اور برطانیہ پہلے ہی غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد بھڑکانے پر بین گویر اور سموٹریچ پر باضابطہ پابندیوں کا اعلان کر چکے ہیں۔
اسرائیلی انتہائی دائیں بازو کے دونوں وزراء اشتعال انگیز بیان بازی کے لیے بدنام ہیں، جن کی اکثر بین الاقوامی سطح پر تشدد اور نسل کشی پر اکسانے کے طور پر مذمت کی جاتی ہے۔
بین گویر نے غزہ پر "مکمل محاصرے" کا مطالبہ کیا ہے ، امداد کو روکا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس انکلیو میں "کوئی غیر ملوث شہری نہیں ہے" جہاں اسرائیل نے 64،000 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے۔
دریں اثنا ، سموترچ نے غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے اور اس کی فلسطینی آبادی میں کمی کا کھل کر مطالبہ کیا ہے ، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو "لفظ قبضے سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دینا چاہئے۔"
اس سخت موقف کے مطابق ، سموتریچ نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں ایک بس اسٹاپ پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیلی ردعمل پر زور دیا ، جس میں ایک اسرائیلی فوجی اور پانچ دیگر ہلاک ہوگئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطینی اتھارٹی کو نقشے سے غائب ہونا چاہیے اور جن دیہات سے دہشت گرد آئے تھے وہ رفح اور بیت حنون کی طرح نظر آنے چاہئیں۔
ان کا یہ بیان اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے کے 82 فیصد حصے کو ضم کرنے کی ان کی سابقہ تجاویز سے جڑا ہوا ہے ، جسے انہوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے پر غور کرنے والے مغربی ممالک کے خلاف پیش کیا۔ انہوں نے نیتن یاہو حکومت پر بھی دباؤ ڈالا ہے کہ وہ غزہ کو مکمل طور پر ضم کرے - ایک محصور علاقہ جہاں 1.6 ملین فلسطینی خوراک، پانی یا دیگر ضروری سامان کے بغیر پھنسے ہوئے ہیں - اور بار بار فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کی حمایت کی ہے۔
بین گویر نے علامتی اعمال کے ذریعے اس لڑاکا نقطہ نظر کو آئینہ دار بنایا ہے۔ گذشتہ ماہ جیل کے دورے کے دوران ، وہ فلسطینی قیدیوں کے لئے غزہ کی تباہی کی بڑی تصاویر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ، اس نے دعوی کیا کہ ایک قیدی نے اس کے گھر کو پہچان لیا ہے ، اس سے پہلے کہ یہ مزید کہا: "یہ اس طرح نظر آنا چاہئے۔"
چند روز قبل انہوں نے جیل میں قید فلسطینی رہنما مروان برغوتی کو طعنہ دیتے ہوئے متنبہ کیا تھا کہ اسرائیلیوں پر حملہ کرنے والوں کا صفایا ہو جائے گا۔
بین گویر اور سموٹریچ کو محدود کرنے کے لئے آگے بڑھنے والے ممالک کی وسیع فہرست اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی قیادت اور غزہ کی جنگ میں اس کے کردار کے بارے میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔
اگرچہ پابندیوں کا نفاذ پورے یورپ میں مختلف ہوسکتا ہے ، لیکن یہ اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عالمی طاقتیں کس طرح انفرادی اسرائیلی عہدیداروں کو بیان بازی اور پالیسیوں کے لئے جوابدہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہیں جن کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جاتی ہے کہ وہ تشدد کو ہوا دیتے ہیں اور انسانی بحران کو گہرا کرتے ہیں